"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يتملص من التزاماته والوصول إلى جثث الأسرى عملية معقدة

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال يتملص من التزاماته المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الوصول إلى جثث أسرى الاحتلال ليست عملية سهلة خاصة في ظل نقص الإمكانات.

وأوضح في تصريح له، الخميس، أن نحو 55 مليون طن من الركام ما زالت موجودة في مختلف مناطق قطاع غزة، ما يعقّد من عمل فرق البحث والإنقاذ ويؤثر على سير العملية الإنسانية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في غزة نجحت في التعامل مع بعض ضعاف النفوس الذين استغلهم الاحتلال لصالحه خلال الفترة الماضية.

ودعا رئيس المكتب الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لإلزامه بإدخال شاحنات المساعدات المتفق عليها ضمن بنود الاتفاق.

وأضاف أن الحكومة تلقت تطمينات من الوسطاء بعمل معبر رفح خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أنها بانتظار التزام الاحتلال بذلك.

