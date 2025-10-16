شؤون فلسطينية

الاحتلال يؤجل فتح معبر رفح بحجة التعقيدات الأمنية ومصر تؤكد جاهزيته

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة (12) الإسرائيلية أن معبر رفح لن يُفتح اليوم أو غداً بسبب تعقيدات أمنية ولوجستية، مشيرة إلى أن من المتوقع إعادة فتحه منتصف الأسبوع المقبل.

وأفادت (الإذاعة الإسرائيلية) بأن الحكومة قررت عدم فتح معبر رفح حتى تكثف حركة حماس إعادة جثث الأسرى المختطفين لديها.

من جانبها، أكدت هيئة الاستعلامات المصرية أن معبر رفح جاهز من الجانب المصري، مشيرة إلى أن إسرائيل هي من أجّلت فتحه من جهة غزة، وتحاول إحداث مشاكل خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأمس، قال محمد اشتية، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية "جاهزة تماماً لتشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني"، مضيفاً أن كافة الأطراف أُبلغت بالاستعداد الفلسطيني الكامل لاستئناف العمل، في إشارة إلى اتفاق سابق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة المعبر بشكل مشترك.

وأكد اشتية أن "الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لا يزال سارياً"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تتوقع لعب دور أساسي في إدارة المعابر ضمن الترتيبات الجديدة لما بعد الحرب، رغم أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالية لإنهاء الحرب "تُهمّش" هذا الدور مؤقتاً.

من جانبها، أكدت مصادر في القاهرة أن السلطات المصرية لا تمانع فتح المعبر، على أن يكون التشغيل مبدئياً لنقل المرضى والمصابين، فيما ستتولى السلطة الفلسطينية إلى جانب القوة الأوروبية الإشراف على الجانب الفلسطيني من المعبر.

