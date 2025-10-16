شؤون فلسطينية

إسرائيل تشترط إعادة جثث الأسرى قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت (الإذاعة الإسرائيلية)، اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب لا تنوي بدء المرحلة الثانية من الاتفاق قبل إعادة جثث جميع المختطفين المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن فرق البحث المشتركة من مصر وتركيا تواصل أعمالها داخل قطاع غزة لتحديد مواقع يُحتمل وجود جثث أسرى فيها، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أن لدى حركة حماس القدرة على تسليم مزيد من الجثث لكنها تماطل.

وأضافت القناة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن تمتد عملية البحث لأسابيع طويلة، في ظل استمرار الجهود الميدانية لتحديد مواقع الجثث واستعادتها قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.

وفي سياق متصل، حذّرت إسرائيل الإدارة الأمريكية، من أن حركة (حماس) لا تبذل الجهود الكافية لاسترجاع جثث الرهائن الإسرائيليين القتلى، وأن الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق غزة لن يكون ممكنًا حتى يتم تحقيق تقدم في هذا الملف.

وفي تطور طارئ خلال الـ24 ساعة الماضية، أعادت (حماس) جثث ثلاثة رهائن يوم الثلاثاء، وآخرين يوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى تسع جثث من أصل 28. بعد ذلك، تراجعت إسرائيل عن تهديدها بتقليص عدد شاحنات المساعدات المسموح بها لدخول غزة وإغلاق معبر الحدود مع مصر.

و قالت الحركة إنها لا تمتلك مزيدًا من الجثث لإعادتها، وأن استرجاع البقية سيتطلب "جهودًا ومعدات خاصة". ويقرّ مسؤولون إسرائيليون بأن بعض الجثث سيكون من الصعب تحديد أماكنها، لكنهم يؤكدون أن بين 15 و20 جثة يمكن استرجاعها بسرعة.

في حين، يرى الجانب الأمريكي أهمية بدء المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق، والتي تشمل قضايا حساسة مثل من سيحكم غزة ويتولى الأمن فيها. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يحذرون من صعوبة الانتقال إلى هذه المرحلة دون إحراز تقدم في ملف جثث الرهائن.

