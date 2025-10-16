عربي

تزايد إقبال الطلاب العرب على الدراسة في مصر وسط تسهيلات جديدة في إجراءات القبول

رام الله - دنيا الوطن
تشهد الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من الطلاب العرب، خاصة من دول الخليج، الذين يفضلون الدراسة في مصر لما تتميز به من نظام تعليمي متطور، وتنوع في التخصصات الأكاديمية، وتكاليف مناسبة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود وزارة التعليم العالي في دعم برامج الوافدين وتسهيل عملية التسجيل والتنسيق الإلكتروني عبر المنصات الرسمية.

ووفقًا لبيانات صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، فإن عدد الطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية والخاصة تجاوز 80 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي، مع توقعات بارتفاع الأعداد خلال العامين القادمين، نتيجة للثقة المتزايدة في جودة التعليم المصري واعتماد عدد كبير من الجامعات إقليميًا ودوليًا.

ويشير مختصون في شؤون التعليم العالي إلى أن الدراسة في مصر أصبحت خيارًا مفضلًا لعدد متزايد من الطلاب من السعودية، الكويت، العراق، واليمن، لما توفره الجامعات من برامج معترف بها في مجالات الطب، الصيدلة، الهندسة، والعلوم الإنسانية.
كما ساهم تنوع أنماط الدراسة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في جذب شرائح مختلفة من الطلاب الباحثين عن فرص تعليمية تناسب قدراتهم وإمكاناتهم المالية.

من ناحية أخرى، يواجه بعض الطلاب تحديات أثناء عملية التسجيل، أبرزها اختلاف متطلبات القبول من جامعة لأخرى، وتعدد خطوات توثيق المستندات المطلوبة.
وللتغلب على هذه العقبات، يلجأ الكثيرون إلى المكاتب التعليمية المعتمدة في مصر التي تتولى الإشراف الكامل على ملفات الطلاب الوافدين، بدءًا من اختيار التخصص المناسب وحتى الحصول على القبول الرسمي في الجامعة.

وفي هذا السياق، يوضح أحد الخبراء في شؤون الطلاب الوافدين أن المنصات التعليمية المتخصصة مثل “ادرس في مصر” ساهمت في تنظيم عملية القبول وتسهيل التواصل بين الجامعات والطلاب، مما ساعد على تقليل الأخطاء في التسجيل وتسريع صدور قرارات القبول، خصوصًا للطلاب المقيمين خارج مصر.

ويرى مراقبون أن استمرار التعاون بين الجهات التعليمية والجامعات المصرية يعزز من مكانة مصر كوجهة تعليمية رئيسية في العالم العربي، خاصة في ظل توسع الجامعات في برامجها الدولية واعتمادها معايير أكاديمية تتماشى مع التصنيفات العالمية.

وفي ختام التقرير، يؤكد الخبراء أن الإقبال المتزايد على الدراسة في مصر يعكس ثقة متنامية في منظومة التعليم المصرية، التي تجمع بين الجودة الأكاديمية والتنوع الثقافي، وتفتح أمام الطلاب العرب آفاقًا أوسع نحو مستقبل أكاديمي واعد داخل واحدة من أعرق البيئات التعليمية في المنطقة.

