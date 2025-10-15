شؤون فلسطينية

مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق

مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق
رام الله - دنيا الوطن
أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن معبر رفح الحدودي جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيراً إلى أن التأخير في فتح المعبر من جهة غزة يعود لإسرائيل.

وقال رشوان في تصريحات لقناة "العربية" إن محاولات إسرائيلية تهدف إلى خلق عراقيل خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن مصر أنهت جميع استعداداتها لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية واستقبال الحالات الحرجة.

من جهته، أوضح محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، أنه لا توجد أي موانع حالياً من تشغيل المعبر، لكنه لفت إلى أن التشغيل سيقتصر على استقبال المرضى وليس إدخال البضائع. وأضاف أن السلطة الفلسطينية وقوة أوروبية ستتولى إدارة المعبر من جانب غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت "القناة 14 الإسرائيلية" أن هناك توافقاً على أن قوة محلية من غزة ستشرف على تشغيل المعبر، بعد موافقة القيادة الأمنية الإسرائيلية، لكنها أشارت إلى أن فتح المعبر مرتبط بالحصول على موافقة إسرائيلية نهائية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى المعبر. وفي هذا الإطار، شدد توم فليتشر، مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في مقابلة مع فرانس برس، على ضرورة أن تفتح إسرائيل "فوراً" جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة، معرباً عن أمله في تنفيذ ذلك ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ويتوجه فليتشر الخميس إلى معبر رفح من الجانب المصري من الحدود.

ويذكر أن معبر رفح أغلق منذ منتصف 2024 بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على معظم مناطق القطاع وفرض حصار خانق أدى إلى انتشار المجاعة في أنحاء غزة. إلا أن الاتفاق الأخير الذي أُبرم الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، برعاية مصرية وقطرية وبمشاركة تركية، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء محددة من القطاع، وإعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، بمعدل لا يقل عن 400 شاحنة يومياً.

أخبار ذات صلة

مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق

مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة: اتفاق غزة قد يتعثر إذا لم تُعد &quot;حماس&quot; جثث الرهائن

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة: اتفاق غزة قد يتعثر إذا لم تُعد "حماس" جثث الرهائن

ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني

ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني

إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح بعد ضغوط مصرية وعودة بعثة الاتحاد الأوروبي

إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح بعد ضغوط مصرية وعودة بعثة الاتحاد الأوروبي

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة ابتداءً من الخميس

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة ابتداءً من الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

بوتين يستقبل الشرع في موسكو لأول مرة: محادثات استراتيجية وعسكرية واقتصادية استمرت ساعتين ونصف

بوتين يستقبل الشرع في موسكو لأول مرة: محادثات استراتيجية وعسكرية واقتصادية استمرت ساعتين ونصف

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي &quot;إعلاميو السلام&quot; لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى