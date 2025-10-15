مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق

رام الله - دنيا الوطنأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن معبر رفح الحدودي جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيراً إلى أن التأخير في فتح المعبر من جهة غزة يعود لإسرائيل.وقال رشوان في تصريحات لقناة "العربية" إن محاولات إسرائيلية تهدف إلى خلق عراقيل خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن مصر أنهت جميع استعداداتها لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية واستقبال الحالات الحرجة.من جهته، أوضح محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، أنه لا توجد أي موانع حالياً من تشغيل المعبر، لكنه لفت إلى أن التشغيل سيقتصر على استقبال المرضى وليس إدخال البضائع. وأضاف أن السلطة الفلسطينية وقوة أوروبية ستتولى إدارة المعبر من جانب غزة.وفي سياق متصل، ذكرت "القناة 14 الإسرائيلية" أن هناك توافقاً على أن قوة محلية من غزة ستشرف على تشغيل المعبر، بعد موافقة القيادة الأمنية الإسرائيلية، لكنها أشارت إلى أن فتح المعبر مرتبط بالحصول على موافقة إسرائيلية نهائية.وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى المعبر. وفي هذا الإطار، شدد توم فليتشر، مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في مقابلة مع فرانس برس، على ضرورة أن تفتح إسرائيل "فوراً" جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة، معرباً عن أمله في تنفيذ ذلك ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ويتوجه فليتشر الخميس إلى معبر رفح من الجانب المصري من الحدود.ويذكر أن معبر رفح أغلق منذ منتصف 2024 بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على معظم مناطق القطاع وفرض حصار خانق أدى إلى انتشار المجاعة في أنحاء غزة. إلا أن الاتفاق الأخير الذي أُبرم الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، برعاية مصرية وقطرية وبمشاركة تركية، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء محددة من القطاع، وإعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، بمعدل لا يقل عن 400 شاحنة يومياً.