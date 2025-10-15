شؤون فلسطينية

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة: اتفاق غزة قد يتعثر إذا لم تُعد "حماس" جثث الرهائن

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت إسرائيل الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، من أن حركة "حماس" لا تبذل الجهود الكافية لاسترجاع جثث الرهائن الإسرائيليين القتلى، وأن الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق غزة لن يكون ممكنًا حتى يتم تحقيق تقدم في هذا الملف، وفق ما أفاد به مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس".

وينص الاتفاق على أن تبذل "حماس" أقصى جهد ممكن لإعادة جثث 28 رهينة قتلى، بينهم مواطنان أمريكيان. لكن إسرائيل تقول إن الحركة لا تلتزم بهذه الشروط.

وفي تطور طارئ خلال الـ24 ساعة الماضية، أعادت "حماس" جثث ثلاثة رهائن يوم الثلاثاء، وآخرين يوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى تسع جثث من أصل 28. بعد ذلك، تراجعت إسرائيل عن تهديدها بتقليص عدد شاحنات المساعدات المسموح بها لدخول غزة وإغلاق معبر الحدود مع مصر.

و قالت حركة "حماس" إنها لا تمتلك مزيدًا من الجثث لإعادتها، وأن استرجاع البقية سيتطلب "جهودًا ومعدات خاصة". ويقرّ مسؤولون إسرائيليون بأن بعض الجثث سيكون من الصعب تحديد أماكنها، لكنهم يؤكدون أن بين 15 و20 جثة يمكن استرجاعها بسرعة.

ويرى الجانب الأمريكي أهمية بدء المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق، والتي تشمل قضايا حساسة مثل من سيحكم غزة ويتولى الأمن فيها. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يحذرون من صعوبة الانتقال إلى هذه المرحلة دون إحراز تقدم في ملف جثث الرهائن.

وكشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أجرى يوم الأربعاء محادثات مع مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واتهم "حماس" بـ"المماطلة" في إعادة الجثث. وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير: "لا نرى أن حماس تبذل أقصى جهد بشأن الجثث. نعلم أنها تستطيع القيام بالمزيد، ولا نعتقد أن أحدًا يجب أن يمنحها أي تنازلات".

وتشير مصادر مطلعة إلى قلق كل من إسرائيل والولايات المتحدة من استغلال بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا الوزراء القوميين المتطرفين بيتساليل سموتريتش وإيتامار بن غفير، لقضية جثث الرهائن لتعطيل الاتفاق والدفع نحو استئناف الحرب.

وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس": "ستعيد حماس جميع الجثث، لكن ذلك سيستغرق وقتًا. سنواصل العمل على ذلك، لكن لا يمكننا السماح بانهيار الاتفاق".

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون التزام بلادهم بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتطلب من "حماس" نزع السلاح والتخلي عن السلطة، ومن إسرائيل توسيع انسحابها من غزة. ويشددون على أن الانتقال إلى هذه المرحلة سيكون أسرع إذا أعيدت الجثث بسرعة.

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات حول المرحلة الثانية شديدة الصعوبة، خصوصًا فيما يتعلق بنزع السلاح من غزة، وسط تحذيرات الرئيس ترامب من أن رفض "حماس" نزع السلاح قد يُفرض بالقوة وقد يؤدي حتى إلى استئناف الحرب.

مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق

ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني

إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح بعد ضغوط مصرية وعودة بعثة الاتحاد الأوروبي

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة ابتداءً من الخميس

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

بوتين يستقبل الشرع في موسكو لأول مرة: محادثات استراتيجية وعسكرية واقتصادية استمرت ساعتين ونصف

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

