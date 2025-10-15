ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني

رام الله - دنيا الوطنحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حركة حماس من أن القوات الإسرائيلية قد تعود إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة "بمجرد أن أقول الكلمة" إذا لم تلتزم الحركة بشروط اتفاق وقف إطلاق النار.وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة سي إن إن، حيث قال إنه سيفكّر في السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الأعمال العسكرية ضد حماس حال رفضت الأخيرة نزع سلاحها، مضيفاً: "لو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لَفعلت".وأوضح الرئيس أن الخطة الأميركية المكوّنة من 20 نقطة تشترط نزع السلاح الكامل عن حماس وإعادة تنظيم إدارة غزة تحت إشراف مستقل، مع منح أعضاء الحركة الذين يلتزمون بالسلام العفو وتوفير ممر آمن للراغبين في مغادرة القطاع. وأكد أن تحرير الرهائن الأحياء شكّل "أولوية قصوى".وأشار ترامب إلى أن حماس "تتدخل حالياً لتصفية العصابات العنيفة" داخل القطاع، وقال إن واشنطن "تبحث في مسألة إعدام فلسطينيين أبرياء" وتعمل على التحقق من الوقائع، مع احتمال وجود "عصابات" متورطة في بعض الحوادث. وأضاف: "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها".وتصريحات ترامب تأتي في ظل توتر أمني شهدته غزة بعد إطلاق سراح عدد من الرهائن الأحياء، فيما سلمت حماس جزءاً فقط من جثث المختطفين، الأمر الذي أثار غضب السلطات الإسرائيلية وقلقاً لدى الجهات الإنسانية بشأن استمرار وصول المساعدات.ورغم لهجته التحذيرية، قال ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار يحظى بدعم واسع من دول إقليمية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في تثبيت التهدئة وتحقيق تقدم على مسار السلام الأوسع في المنطقة.وأضاف أن إدارة العلاقات مع إسرائيل تطلبت منه في بعض الأحيان كبح جماح الجيش والحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كان عليّ كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة وناقشت الأمر مع نتنياهو".وتعكس تصريحات الرئيس الأميركي مزيجاً من الضغوط الدبلوماسية والتهديدات العسكرية كوسيلة لفرض الالتزام بشروط المرحلة الانتقالية للاتفاق، فيما يبقى النزاع حول مسألة نزع السلاح من الملفات الحساسة التي قد تحدد مسار ما بعد الهدنة.