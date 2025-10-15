شؤون فلسطينية

ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني

ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حركة حماس من أن القوات الإسرائيلية قد تعود إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة "بمجرد أن أقول الكلمة" إذا لم تلتزم الحركة بشروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة سي إن إن، حيث قال إنه سيفكّر في السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الأعمال العسكرية ضد حماس حال رفضت الأخيرة نزع سلاحها، مضيفاً: "لو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لَفعلت".

وأوضح الرئيس أن الخطة الأميركية المكوّنة من 20 نقطة تشترط نزع السلاح الكامل عن حماس وإعادة تنظيم إدارة غزة تحت إشراف مستقل، مع منح أعضاء الحركة الذين يلتزمون بالسلام العفو وتوفير ممر آمن للراغبين في مغادرة القطاع. وأكد أن تحرير الرهائن الأحياء شكّل "أولوية قصوى".

وأشار ترامب إلى أن حماس "تتدخل حالياً لتصفية العصابات العنيفة" داخل القطاع، وقال إن واشنطن "تبحث في مسألة إعدام فلسطينيين أبرياء" وتعمل على التحقق من الوقائع، مع احتمال وجود "عصابات" متورطة في بعض الحوادث. وأضاف: "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها".

وتصريحات ترامب تأتي في ظل توتر أمني شهدته غزة بعد إطلاق سراح عدد من الرهائن الأحياء، فيما سلمت حماس جزءاً فقط من جثث المختطفين، الأمر الذي أثار غضب السلطات الإسرائيلية وقلقاً لدى الجهات الإنسانية بشأن استمرار وصول المساعدات.

ورغم لهجته التحذيرية، قال ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار يحظى بدعم واسع من دول إقليمية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في تثبيت التهدئة وتحقيق تقدم على مسار السلام الأوسع في المنطقة.

وأضاف أن إدارة العلاقات مع إسرائيل تطلبت منه في بعض الأحيان كبح جماح الجيش والحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كان عليّ كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة وناقشت الأمر مع نتنياهو".

وتعكس تصريحات الرئيس الأميركي مزيجاً من الضغوط الدبلوماسية والتهديدات العسكرية كوسيلة لفرض الالتزام بشروط المرحلة الانتقالية للاتفاق، فيما يبقى النزاع حول مسألة نزع السلاح من الملفات الحساسة التي قد تحدد مسار ما بعد الهدنة.

أخبار ذات صلة

مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق

مصر: معبر رفح جاهز للعمل وإسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة: اتفاق غزة قد يتعثر إذا لم تُعد &quot;حماس&quot; جثث الرهائن

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة: اتفاق غزة قد يتعثر إذا لم تُعد "حماس" جثث الرهائن

ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني

ترامب يحذّر حماس: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني

إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح بعد ضغوط مصرية وعودة بعثة الاتحاد الأوروبي

إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح بعد ضغوط مصرية وعودة بعثة الاتحاد الأوروبي

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة ابتداءً من الخميس

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة ابتداءً من الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

بوتين يستقبل الشرع في موسكو لأول مرة: محادثات استراتيجية وعسكرية واقتصادية استمرت ساعتين ونصف

بوتين يستقبل الشرع في موسكو لأول مرة: محادثات استراتيجية وعسكرية واقتصادية استمرت ساعتين ونصف

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي &quot;إعلاميو السلام&quot; لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى