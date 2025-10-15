باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة لمدة 48 ساعة بعد اشتباكات حدودية عنيفة

رام الله - دنيا الوطناتفقت باكستان وأفغانستان، الأربعاء، على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص على جانبي الحدود، في أسوأ تصعيد منذ سيطرة طالبان على كابول عام 2021.وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن الاتفاق يبدأ من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، وينص على وقف إطلاق النار المؤقت خلال الساعات الـ48 المقبلة. بدورها، أكدت حكومة طالبان في كابل إصدار تعليمات لجيشها بالالتزام بالوقف، مشددة على عدم الرد ما لم يحدث اعتداء من الجانب الباكستاني، بحسب المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.وجاء هذا الاتفاق بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من حركة طالبان في المناطق الحدودية الجبلية بشمال غرب باكستان، إثر فتح قوات أفغانية النار على موقع حدودي باكستاني، ما دفع الجيش الباكستاني للرد بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع وتحصينات طالبان، بحسب مصادر أمنية باكستانية.وتصاعدت المواجهات خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الجيش الباكستاني تنفيذ "ضربات دقيقة" في كابل وولاية قندهار، مستهدفاً مواقع لطالبان الباكستانية المرتبطة بالحركة في الأراضي الأفغانية. وأسفرت الضربات عن انفجار صهريج نفط ومحولات كهربائية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية بالعاصمة الأفغانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم طالبان وشهود عيان.ويأتي التصعيد بعد مطالبة إسلام أباد كابول بالتصدي للمسلحين الذين ينفذون هجمات داخل باكستان من أراضٍ أفغانية، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات وتتهم الجيش الباكستاني بإثارة التوتر ونشر معلومات مضللة، فيما يشير الجيش الباكستاني إلى نشاط فرع "داعش-ولاية خراسان" في المنطقة كسبب رئيسي للتوتر.وكانت الشرارة الأولى للتصعيد قد اندلعت مساء السبت الماضي، عندما شنت طالبان عمليات في خمس ولايات حدودية على الأقل، رداً على ضربات جوية نفذها الجيش الباكستاني على كابل، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى على جانبي الحدود.