دولي

باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة لمدة 48 ساعة بعد اشتباكات حدودية عنيفة

باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة لمدة 48 ساعة بعد اشتباكات حدودية عنيفة
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت باكستان وأفغانستان، الأربعاء، على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص على جانبي الحدود، في أسوأ تصعيد منذ سيطرة طالبان على كابول عام 2021.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن الاتفاق يبدأ من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، وينص على وقف إطلاق النار المؤقت خلال الساعات الـ48 المقبلة. بدورها، أكدت حكومة طالبان في كابل إصدار تعليمات لجيشها بالالتزام بالوقف، مشددة على عدم الرد ما لم يحدث اعتداء من الجانب الباكستاني، بحسب المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

وجاء هذا الاتفاق بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من حركة طالبان في المناطق الحدودية الجبلية بشمال غرب باكستان، إثر فتح قوات أفغانية النار على موقع حدودي باكستاني، ما دفع الجيش الباكستاني للرد بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع وتحصينات طالبان، بحسب مصادر أمنية باكستانية.

وتصاعدت المواجهات خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الجيش الباكستاني تنفيذ "ضربات دقيقة" في كابل وولاية قندهار، مستهدفاً مواقع لطالبان الباكستانية المرتبطة بالحركة في الأراضي الأفغانية. وأسفرت الضربات عن انفجار صهريج نفط ومحولات كهربائية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية بالعاصمة الأفغانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم طالبان وشهود عيان.

ويأتي التصعيد بعد مطالبة إسلام أباد كابول بالتصدي للمسلحين الذين ينفذون هجمات داخل باكستان من أراضٍ أفغانية، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات وتتهم الجيش الباكستاني بإثارة التوتر ونشر معلومات مضللة، فيما يشير الجيش الباكستاني إلى نشاط فرع "داعش-ولاية خراسان" في المنطقة كسبب رئيسي للتوتر.

وكانت الشرارة الأولى للتصعيد قد اندلعت مساء السبت الماضي، عندما شنت طالبان عمليات في خمس ولايات حدودية على الأقل، رداً على ضربات جوية نفذها الجيش الباكستاني على كابل، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى على جانبي الحدود.

أخبار ذات صلة

باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة لمدة 48 ساعة بعد اشتباكات حدودية عنيفة

باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة لمدة 48 ساعة بعد اشتباكات حدودية عنيفة

جيش الاحتلال: الجثة الرابعة لا تتطابق مع أيّ من أسرانا الذين سلّمتهم حماس

جيش الاحتلال: الجثة الرابعة لا تتطابق مع أيّ من أسرانا الذين سلّمتهم حماس

وفاة رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا في الهند

وفاة رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا في الهند

وزير القضاء الإسرائيلي: سأطرح قانوناً لوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها

وزير القضاء الإسرائيلي: سأطرح قانوناً لوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها

أردوغان: إسرائيل تعرف أن الثمن سيكون باهظا إذا عادت الإبادة لغزة

أردوغان: إسرائيل تعرف أن الثمن سيكون باهظا إذا عادت الإبادة لغزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

تركيا والعراق يمنعان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

تركيا والعراق يمنعان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي &quot;إعلاميو السلام&quot; لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان