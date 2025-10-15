إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سيارة من نوع "رابيد" على طريق صديقين-كفرا في منطقة العاصي جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأفادت مصادر محلية بأن الغارة ترافقت مع رصد طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب، وأعمال تجريف نفذتها جرافة إسرائيلية شرق بلدة بليدا، بالإضافة إلى توسعة مواقع عند أطراف مركبا الجنوبية بمحيط مركز اليونيفيل.ويأتي القصف الإسرائيلي في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سارياً منذ 27 نوفمبر 2024، رغم استمرار الغارات المتكررة على مناطق الجنوب والبقاع، بزعم استهداف مواقع الحزب، كما تحافظ إسرائيل على وجود عسكري في أكثر من خمس تلال استراتيجية على طول الحدود.من جهتها، نشرت الحكومة اللبنانية الجيش في عدة مناطق بالجنوب، وأقرت في أغسطس خطة لنزع سلاح حزب الله، وكلفت الجيش بتنفيذ تفاصيلها، لكن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم الانسحاب الكامل يعرقل الانتشار العسكري اللبناني المخطط له.ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر السياسي، بعد أن كلف رئيس الحكومة نواف سلام الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، فيما أكّد حزب الله أن أي قرار بنزع سلاح المقاومة يعد "مخالفة دستورية وسنتعامل معه وكأنه غير موجود"، مشدداً على أن المحافظة على قوته تأتي في إطار الحفاظ على أمن لبنان.