في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

رام الله - دنيا الوطندعا قائد القيادة الوسطى الأميركية، الأدميرال براد كوبر، حركة حماس إلى وقف العنف فوراً و"الكف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل "فرصة تاريخية لتحقيق السلام"، على حد وصفه.وقال كوبر في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إن على حماس أن تنتهز الفرصة عبر وقف القتال بشكل كامل والالتزام بخطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أن الخطة تتضمن نزع سلاح الحركة دون تأخير كجزء أساسي من الترتيبات الأمنية الجديدة في غزة.وأوضح كوبر أن الولايات المتحدة نقلت مخاوفها إلى الوسطاء الإقليميين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع واشنطن في تنفيذ اتفاق السلام وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع، مضيفاً: "نحن متفائلون جداً بمستقبل السلام في المنطقة، وملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في غزة والشرق الأوسط بأسره."وجاءت تصريحات كوبر في وقت تشهد فيه واشنطن رسائل متناقضة تجاه حركة حماس، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الحركة "تعمل حالياً على التخلص من العصابات العنيفة" في غزة، مضيفاً أنه "يبحث في هذا الأمر".وأضاف ترامب أن حماس قتلت "عدداً من أفراد العصابات"، مشيراً إلى أن ذلك "لم يزعجه كثيراً"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها ضوء أخضر مؤقت للحركة لتثبيت الأمن الداخلي بعد وقف الحرب.وفي المقابل، شددت القيادة المركزية الأميركية على ضرورة نزع سلاح حماس "دون إبطاء"، في حين تواصل الحركة نشر قواتها الأمنية في شوارع القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الجمعة الماضية، وتقول مصادر محلية إنها نفذت إعدامات بحق أكثر من 30 شخصاً اتهمتهم بـ"التعاون مع إسرائيل".وتنص خطة ترامب للسلام في غزة على نزع سلاح حماس بالكامل وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، مع نشر بعثة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى تدريب ودعم قوة شرطة فلسطينية، في حين تخطط واشنطن لنشر نحو 200 جندي أميركي في إسرائيل للمساعدة في جهود الاستقرار، دون أي انتشار داخل غزة نفسها.