شؤون فلسطينية

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا قائد القيادة الوسطى الأميركية، الأدميرال براد كوبر، حركة حماس إلى وقف العنف فوراً و"الكف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل "فرصة تاريخية لتحقيق السلام"، على حد وصفه.

وقال كوبر في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إن على حماس أن تنتهز الفرصة عبر وقف القتال بشكل كامل والالتزام بخطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أن الخطة تتضمن نزع سلاح الحركة دون تأخير كجزء أساسي من الترتيبات الأمنية الجديدة في غزة.

وأوضح كوبر أن الولايات المتحدة نقلت مخاوفها إلى الوسطاء الإقليميين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع واشنطن في تنفيذ اتفاق السلام وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع، مضيفاً: "نحن متفائلون جداً بمستقبل السلام في المنطقة، وملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في غزة والشرق الأوسط بأسره."

وجاءت تصريحات كوبر في وقت تشهد فيه واشنطن رسائل متناقضة تجاه حركة حماس، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الحركة "تعمل حالياً على التخلص من العصابات العنيفة" في غزة، مضيفاً أنه "يبحث في هذا الأمر".

وأضاف ترامب أن حماس قتلت "عدداً من أفراد العصابات"، مشيراً إلى أن ذلك "لم يزعجه كثيراً"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها ضوء أخضر مؤقت للحركة لتثبيت الأمن الداخلي بعد وقف الحرب.

وفي المقابل، شددت القيادة المركزية الأميركية على ضرورة نزع سلاح حماس "دون إبطاء"، في حين تواصل الحركة نشر قواتها الأمنية في شوارع القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الجمعة الماضية، وتقول مصادر محلية إنها نفذت إعدامات بحق أكثر من 30 شخصاً اتهمتهم بـ"التعاون مع إسرائيل".

وتنص خطة ترامب للسلام في غزة على نزع سلاح حماس بالكامل وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، مع نشر بعثة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى تدريب ودعم قوة شرطة فلسطينية، في حين تخطط واشنطن لنشر نحو 200 جندي أميركي في إسرائيل للمساعدة في جهود الاستقرار، دون أي انتشار داخل غزة نفسها.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح بعد ضغوط مصرية وعودة بعثة الاتحاد الأوروبي

إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح بعد ضغوط مصرية وعودة بعثة الاتحاد الأوروبي

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

في تناقض مع تصريحات ترامب..القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى وقف استهداف المدنيين بغزة

فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة ابتداءً من الخميس

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة ابتداءً من الخميس

الكشف عن لغز &quot;الجثة الخطأ&quot; التي أعادتها حماس: فلسطيني متعاون مع الجيش الإسرائيلي

الكشف عن لغز "الجثة الخطأ" التي أعادتها حماس: فلسطيني متعاون مع الجيش الإسرائيلي

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

عائلات ثلاثة أسرى إسرائيليين تؤكد التعرف على هوياتهم

عائلات ثلاثة أسرى إسرائيليين تؤكد التعرف على هوياتهم

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي &quot;إعلاميو السلام&quot; لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان