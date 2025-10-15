فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية فجراً من يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025.وأوضح مركز الاتصال الحكومي في بيان رسمي أن العمل بالتوقيت الشتوي يقضي بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند بدء سريانه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن النظام المعتمد سنوياً لتعديل التوقيت بين فصلي الصيف والشتاء.ويُطبَّق التوقيت الشتوي في فلسطين كبقية دول المنطقة بهدف الاستفادة المثلى من ساعات النهار خلال فصلي الخريف والشتاء، على أن يعود العمل بالتوقيت الصيفي مع بداية فصل الربيع من العام المقبل.