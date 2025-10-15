شؤون فلسطينية

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها

القسام: المقاومة سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثث التي تمكنت من الوصول إليها
رام الله - دنيا الوطن
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه في إطار صفقة "طوفان الأقصى"، وسلمت كل من لديها من أسرى أحياء، إضافة إلى الجثامين التي تمكنت من الوصول إليها.

وأضافت الكتائب أن ما تبقّى من الجثث يحتاج إلى جهود كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة، مؤكدة أنها تبذل أقصى ما بوسعها لإغلاق هذا الملف.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق من مساء الأربعاء أنها ستقوم بتسليم جثتين من الأسرى الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن تنفيذ المرحلة الجديدة من صفقة تبادل الأسرى الجارية بوساطة عربية ودولية.

وأوضح البيان أن عملية التسليم تأتي "ضمن التزامات المقاومة في الصفقة الجارية"، بهدف إنهاء ملف الأسرى والجثث بين الجانبين، على أن تتم العملية بإشراف مباشر من الصليب الأحمر الدولي وبمتابعة من الوسطاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من قيام حركة حماس بإعادة أربع جثامين إلى إسرائيل، ثلاثة منها تعود للأسرى الإسرائيليين تامير نمرودي وإيتان ليفي وأورييل باروخ، فيما كشفت التحقيقات الإسرائيلية أن الجثمان الرابع يعود إلى فلسطيني متعاون مع الجيش الإسرائيلي كان يشارك في مهام تفتيش الأنفاق شمال قطاع غزة.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخراً برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعهد المقاومة الفلسطينية بتسليم جثامين 28 أسيراً إسرائيلياً قُتلوا خلال الحرب، مقابل أن تفرج إسرائيل عن جثامين شهداء فلسطينيين استُشهدوا داخل القطاع. كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة دولية مختصة لتحديد أماكن دفن القتلى الإسرائيليين وضمان تنفيذ بنود الاتفاق كاملة.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب "تتوقع من حماس الالتزام الكامل بالاتفاق وإعادة جميع الرهائن المتبقين"، مشددة على أن إسرائيل "لن تساوم على هذا الملف ولن تدخر جهداً حتى يعود كل رهينة إلى ذويه".

كما شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على أن المؤسسة العسكرية "لن تهدأ حتى تتم استعادة جميع الرهائن"، واصفاً ذلك بأنه "واجب أخلاقي ووطني".

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن إسرائيل تسلّمت حتى الآن جثامين ثمانية رهائن، أربعة منها أعيدت الاثنين الماضي وأربعة مساء الثلاثاء، بينها جثة واحدة لمتعاون فلسطيني مع الجيش الإسرائيلي، فيما تحتفظ حماس برفات 21 رهينة أخرى داخل قطاع غزة.

