شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين أثناء تفقدهم منازلهم في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، كما اعتقلت 15 آخرين في بلدة النصر شمال شرق رفح.



وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل قتل المدنيين بالمناطق المحيطة بخطوط إعادة الانتشار، وأنه يجب ضمان استمرار وقف إطلاق النار والإعمال الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.



وأفادت مصادر طبية، مساء أمس الثلاثاء، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 67,913 شهيدًا و170,134 مصابًا.



وأضافت المصادر أن 44شهيدًا – من بينهم 38 جرى انتشال جثامينهم من تحت الركام – إضافة إلى 29 مصابًا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ولا يزال عدد من الضحايا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر ودمار البنية التحتية.





رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطنان في استهداف للاحتلال، اليوم الأربعاء، في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية، فيما نُقلت جثماناهما إلى مستشفى المعمداني، في وقتٍ تدور فيه أنباء عن وجود عدد آخر من الشهداء في المكان ذاته.