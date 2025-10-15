(يونيسف): 9 من كل 10 منازل بغزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة اليونيسف إن 9 من كل 10 منازل في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل بسبب الحرب على القطاع.ويذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90%، بعد عامين على الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، واصفا ما حدث بأنه "إبادة جماعية مستمرة" تستهدف البشر والحجر.من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن القوات الإسرائيلية تواصل قتل المدنيين بالمناطق المحيطة بخطوط إعادة الانتشار في قطاع غزة.وتابع: "يجب ضمان استمرار وقف إطلاق النار والإعمال الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".