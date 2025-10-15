إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

رام الله - دنيا الوطنتمكّن خريجو برنامج الطب البشري في جامعة النجاح من اجتياز امتحان مزاولة المهنة في الداخل (IMLE) ومن المرة الأولى، حيث حقق جميع المتقدمين نسبة نجاح بلغت 100%.ويُذكر أن كلية الطب البشري في جامعة النجاح تُعدّ من أقوى الكليات في المنطقة، إذ تحظى شهادتها باعتماد دولي واعتراف من وزارة الصحة في الداخل.كما تُعدّ جامعة النجاح الجامعة الوحيدة التي تمتلك مستشفى تعليمياً جامعياً معتمداً دولياً، (مستشفى النجاح الوطني الجامعي)، والذي يوفر لطلبتها تدريباً سريرياً متكاملاً.