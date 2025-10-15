شؤون فلسطينية

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكّن خريجو برنامج الطب البشري في جامعة النجاح من اجتياز امتحان مزاولة المهنة في الداخل (IMLE) ومن المرة الأولى، حيث حقق جميع المتقدمين نسبة نجاح بلغت 100%.

ويُذكر أن كلية الطب البشري في جامعة النجاح تُعدّ من أقوى الكليات في المنطقة، إذ تحظى شهادتها باعتماد دولي واعتراف من وزارة الصحة في الداخل.

كما تُعدّ جامعة النجاح الجامعة الوحيدة التي تمتلك مستشفى تعليمياً جامعياً معتمداً دولياً، (مستشفى النجاح الوطني الجامعي)، والذي يوفر لطلبتها تدريباً سريرياً متكاملاً.

أخبار ذات صلة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

خروقات إسرائيلية مستمرة.. دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

فقد للوعي وكسر في الأضلاع.. تفاصيل الاعتداء على الأسير مروان البرغوثي في سجون الاحتلال

فقد للوعي وكسر في الأضلاع.. تفاصيل الاعتداء على الأسير مروان البرغوثي في سجون الاحتلال

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه في الرام شمال القدس

عائلات ثلاثة أسرى إسرائيليين تؤكد التعرف على هوياتهم

عائلات ثلاثة أسرى إسرائيليين تؤكد التعرف على هوياتهم

المرصد الأورومتوسطي: خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة

المرصد الأورومتوسطي: خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

المرصد الأورومتوسطي: خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة

المرصد الأورومتوسطي: خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة

ترامب: سنتكفل بنزع سلاح (حماس) إذا رفضت التخلّي عنه

ترامب: سنتكفل بنزع سلاح (حماس) إذا رفضت التخلّي عنه

بعد تسليم أربع جثث.. الاحتلال يلغي العقوبات على (حماس) بشأن معابر القطاع

بعد تسليم أربع جثث.. الاحتلال يلغي العقوبات على (حماس) بشأن معابر القطاع

(التلفزيون العربي): السلطات المصرية تواصل تأهيل معبر رفح تمهيداً لإعادة فتحه

(التلفزيون العربي): السلطات المصرية تواصل تأهيل معبر رفح تمهيداً لإعادة فتحه

طالع: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2006 في غزة للفرعين العلمي والأدبي

طالع: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2006 في غزة للفرعين العلمي والأدبي

رابط الفحص.. &quot;التربية&quot; تعلن نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد 2006

رابط الفحص.. "التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد 2006

رئيس سلطة المياه: خسائر قطاع المياه في غزة أكثر من 3 مليارات دولار

رئيس سلطة المياه: خسائر قطاع المياه في غزة أكثر من 3 مليارات دولار

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي &quot;إعلاميو السلام&quot; لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة