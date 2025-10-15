عربي

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الإثنين، في مقره بمدينة الرياض، البرنامج الإعلامي المتخصص "تحليل الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية في الإعلام الرقمي – أدوات وتقنيات المواجهة الذكية" والذي يعّد أحد برامج مبادرة "أعلاميو السلام" وهي أحد المبادرات الإستراتيجية المعنية بالمجال الإعلامي، بمشاركة (13) مرشحاً من دولة فلسطين يمثلون مؤسسات إعلامية وأكاديمية مختلفة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي ينفذها التحالف في إطار جهوده لبناء القدرات الإعلامية وتعزيز الكفاءات المهنية في مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك من خلال تمكين الإعلاميين من تحليل الخطاب الرقمي، والتعامل مع التضليل الإعلامي، وتوظيف أدوات التحقق الذكي في كشف المحتوى المتطرف وخطاب الكراهية.

ويستعرض البرنامج على مدى خمسة أيام استراتيجيات المواجهة الذكية للتطرف الرقمي، وأدوات تحليل الخطاب عبر المنصات الاجتماعية، وتقنيات الكشف المبكر عن الرسائل المتطرفة، إضافةً إلى تعزيز الوعي بآثار الخطاب المتطرف على المجتمعات، وتنمية المهارات الإعلامية التي تدعم نشر قيم الاعتدال والتسامح والتماسك الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية التحالف الاستراتيجية الرامية إلى توظيف الإعلام كأداة فاعلة في الوقاية من الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، مشيراً إلى أن التحالف يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز المهارات المهنية والفكرية للإعلاميين في الدول الأعضاء، وتزويدهم بالقدرات التي تمكنهم من رصد وتحليل الخطاب المتطرف، والتصدي لظواهر الكراهية والتضليل في الفضاء الرقمي. 

وأوضح أن الإعلام الواعي والمتزن يمثل خط الدفاع الأول في بناء الوعي الجمعي وحماية المجتمعات من الانزلاق نحو الفكر المتطرف، مؤكداً أن التحالف سيواصل برامجه النوعية في دعم الإعلاميين وتمكينهم من أداء دورهم الإيجابي في ترسيخ قيم السلام والأمن الفكري.

الجدير بالذكر، أن هذه المبادرات الإعلامية تأتي امتداداً لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها في مواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية والتعايش السلمي.

ويواصل التحالف من خلال برامجه التدريبية والإعلامية تنفيذ رؤيته الاستراتيجية في جعل الإعلام شريكاً محورياً في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وإرساء بيئة إعلامية مسؤولة تسهم في تعزيز الأمن الفكري وترسيخ ثقافة السلام.



أخبار ذات صلة

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي &quot;إعلاميو السلام&quot; لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

ترامب: الولايات المتحدة ستظل دائمًا مع السيسي

ترامب: الولايات المتحدة ستظل دائمًا مع السيسي

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

التحول الرقمي في مركز الإعلام بجامعة النجاح نموذجٌ للذكاء المؤسسي

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

إنجاز سنوي متجدد لجامعة النجاح: خريجو الطب يحققون نسبة نجاح100% في امتحان مزاولة المهنة

المرصد الأورومتوسطي: خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة

المرصد الأورومتوسطي: خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة

ترامب: سنتكفل بنزع سلاح (حماس) إذا رفضت التخلّي عنه

ترامب: سنتكفل بنزع سلاح (حماس) إذا رفضت التخلّي عنه

بعد تسليم أربع جثث.. الاحتلال يلغي العقوبات على (حماس) بشأن معابر القطاع

بعد تسليم أربع جثث.. الاحتلال يلغي العقوبات على (حماس) بشأن معابر القطاع

(التلفزيون العربي): السلطات المصرية تواصل تأهيل معبر رفح تمهيداً لإعادة فتحه

(التلفزيون العربي): السلطات المصرية تواصل تأهيل معبر رفح تمهيداً لإعادة فتحه

طالع: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2006 في غزة للفرعين العلمي والأدبي

طالع: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2006 في غزة للفرعين العلمي والأدبي

رابط الفحص.. &quot;التربية&quot; تعلن نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد 2006

رابط الفحص.. "التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد 2006

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي &quot;إعلاميو السلام&quot; لمرشحين من دولة فلسطين

التحالف الإسلامي يطلق البرنامج الإعلامي "إعلاميو السلام" لمرشحين من دولة فلسطين

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة