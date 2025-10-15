جيش الاحتلال: الجثة الرابعة لا تتطابق مع أيّ من أسرانا الذين سلّمتهم حماس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن فحوص المعهد الوطني للطب الشرعي أكدت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة المقاومة الإسلاية (حماس) لا تتطابق مع أي أسير إسرائيلي، بعد التحقق من هوية 3 جثث لمحتجزين إسرائيليين.وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن الجهات المختصة في معهد الطب الشرعي أجرت فحوصات دقيقة للجثة، وتبين أنها لا تعود لأي من المحتجزين الأربعة الذين أعلنت حماس عن تسليمهم.وأشار البيان إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الجثمان ومصدره، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف تسليمه أو الخطوات اللاحقة التي ستتخذها إسرائيل في هذا الشأن.وطالب الجيش حركة حماس ببذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين