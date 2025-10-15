"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً



وطالب المكتب في تصريحات صحفية الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً، مؤكداً أن سكان غزة يعانون من شح المياه وصعوبة الوصول إليها نتيجة تدمير البنية التحتية خلال الحرب.



كما دعا المكتب الإدارة الأميركية إلى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر، مشيراً إلى أن المعاناة التي واجهها سكان غزة خلال عامين ستتواصل بعد وقف الحرب بسبب استمرار الحصار.



وأوضح أن في القطاع نحو ربع مليون طن من النفايات تشكل كارثة بيئية تهدد الصحة العامة، مؤكداً الحاجة إلى آليات ثقيلة للتعامل مع النفايات بعد أن دُمرت آليات كثيرة خلال الحرب.



وشدد المكتب على ضرورة إدخال الدواء والمستلزمات الطبية بشكل عاجل لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.



وطالب كذلك بـتسريع فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية الضرورية التي يعيق الاحتلال دخولها منذ أسابيع.



وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاحتلال قتل 190 من الكوادر والأساتذة الجامعيين والمعلمين، كما دمر أكثر من 800 كيلومتر من الطرق في مختلف مناطق قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن الأولوية في السفر عند فتح معبر رفح ستكون للمرضى والجرحى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج.