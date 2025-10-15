صور: الاحتلال يسلّم جثامين 45 فلسطينياً للصليب الأحمر في غزة















وبدأت الطواقم الطبية المختصة، بالتعاون مع الجهات الفلسطينية، بعمليات الفحص والتحقق من هويات الجثامين، قبل إتمام مراسم الدفن وفقًا للترتيبات المتبعة. ومن المتوقع أن تصل دفعات أخرى تباعًا.

رام الله - دنيا الوطنوصلت إلى قطاع غزة جثامين 45 شهيداً بعد أن احتجزها الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع، وفق ما أفادت به مصادر محلية.وأوضحت المصادر أن على الجثامين آثار تعذيب وتنكيل وإعدام ميداني، مشيرة إلى أن المقاومة تمكنت من استردادها ضمن الصفقة التي أُنجزت يوم أمس.وبموجب الإجراءات التي تم الإعلان عنها، قامت سلطات الاحتلال بتسليم جثامين 45 فلسطينيًا إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند أحد المعابر.