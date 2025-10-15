وزير القضاء الإسرائيلي: سأطرح قانوناً لوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها





رام الله - دنيا الوطنقال وزير القضاء الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته (هيئة البث الإسرائيلية)، إنه سيعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتأجيلها، معتبراً أن محاكمة رئيس الوزراء تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة.وأضاف الوزير أن الإجراءات القضائية الحالية ضد نتنياهو تمثل عبئاً على أداء الحكومة وتتطلب معالجة تشريعية عاجلة تضمن استقرار النظام السياسي.وفي السياق، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن نتنياهو غادر قاعة المحكمة بعد استلامه رسالة، من دون توضيح فحوى الرسالة أو تفاصيل إضافية عن الموقف داخل القاعة.