دولي

وزير القضاء الإسرائيلي: سأطرح قانوناً لوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها

وزير القضاء الإسرائيلي: سأطرح قانوناً لوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها
بنيامين نتنياهو - رئيس وزراء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير القضاء الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته (هيئة البث الإسرائيلية)، إنه سيعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتأجيلها، معتبراً أن محاكمة رئيس الوزراء تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة.

وأضاف الوزير أن الإجراءات القضائية الحالية ضد نتنياهو تمثل عبئاً على أداء الحكومة وتتطلب معالجة تشريعية عاجلة تضمن استقرار النظام السياسي.

وفي السياق، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن نتنياهو غادر قاعة المحكمة بعد استلامه رسالة، من دون توضيح فحوى الرسالة أو تفاصيل إضافية عن الموقف داخل القاعة.

أخبار ذات صلة

وفاة رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا في الهند

وفاة رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا في الهند

وزير القضاء الإسرائيلي: سأطرح قانوناً لوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها

وزير القضاء الإسرائيلي: سأطرح قانوناً لوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها

أردوغان: إسرائيل تعرف أن الثمن سيكون باهظا إذا عادت الإبادة لغزة

أردوغان: إسرائيل تعرف أن الثمن سيكون باهظا إذا عادت الإبادة لغزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

تركيا والعراق يمنعان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

تركيا والعراق يمنعان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

نتنياهو أمام ترامب في الكنيست:أنا ملتزم بهذا السلام

نتنياهو أمام ترامب في الكنيست:أنا ملتزم بهذا السلام

نتنياهو وافق على مشاركته في شرم الشيخ ثم ألغاها..تفاصيل ما جرى في &quot;سيارة الليموزين&quot;

نتنياهو وافق على مشاركته في شرم الشيخ ثم ألغاها..تفاصيل ما جرى في "سيارة الليموزين"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ترامب: سنتكفل بنزع سلاح (حماس) إذا رفضت التخلّي عنه

ترامب: سنتكفل بنزع سلاح (حماس) إذا رفضت التخلّي عنه

بعد تسليم أربع جثث.. الاحتلال يلغي العقوبات على (حماس) بشأن معابر القطاع

بعد تسليم أربع جثث.. الاحتلال يلغي العقوبات على (حماس) بشأن معابر القطاع

(التلفزيون العربي): السلطات المصرية تواصل تأهيل معبر رفح تمهيداً لإعادة فتحه

(التلفزيون العربي): السلطات المصرية تواصل تأهيل معبر رفح تمهيداً لإعادة فتحه

طالع: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2006 في غزة للفرعين العلمي والأدبي

طالع: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2006 في غزة للفرعين العلمي والأدبي

رابط الفحص.. &quot;التربية&quot; تعلن نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد 2006

رابط الفحص.. "التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد 2006

رئيس سلطة المياه: خسائر قطاع المياه في غزة أكثر من 3 مليارات دولار

رئيس سلطة المياه: خسائر قطاع المياه في غزة أكثر من 3 مليارات دولار

الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار

الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار

&quot;الصحة&quot; بغزة تعلن جاهزيتها لاستلام جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها من الاحتلال

"الصحة" بغزة تعلن جاهزيتها لاستلام جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها من الاحتلال

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الأردن يدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

الأردن يدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

ترامب: الولايات المتحدة ستظل دائمًا مع السيسي

ترامب: الولايات المتحدة ستظل دائمًا مع السيسي