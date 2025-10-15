ترامب: سنتكفل بنزع سلاح (حماس) إذا رفضت التخلّي عنه

رام الله - دنيا الوطنصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأنه طالب حركة "حماس" بالتخلي عن سلاحها، مشيرًا إلى أنها وافقت على ذلك، و"إذا لم يلتزموا سنتكفل بذلك".وقال ترامب: "تحدثت إلى حركة حماس وأبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح"، مضيفا "نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف، إنهم يعرفون أنني لا ألعب الألعاب".وأضاف رداً على سؤال بشأن موعد نزع سلاح حماس: "كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل".وأكد الرئيس الأمريكي أن "حركة حماس ‏تمكنت من القضاء على عصابتين سيئتين للغاية، ‏قاموا بقتل عدد من افراد العصابة.. ‏لم يزعجني ذلك كثيرا، لا بأس، لا يختلف الأمر عن البلدان الأخرى".وأضاف أن الولايات المتحدة توكل إلى حماس "مراقبة ألا تكون هناك جرائم كبرى أو بعض المشاكل التي تحدث عندما تكون لديك مناطق مثل هذه التي دمرت حرفيا".