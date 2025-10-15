(هيئة البث الإسرائيلية): 600 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 600 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم الأربعاء.
وقبل ساعات قليلة، قالت الهيئة إن "إسرائيل قررت إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عقب تسليم حركة حماس جثامين 4 محتجزين مساء الثلاثاء".
ومساء الثلاثاء، قالت (القناة 13) إن إسرائيل قررت عدم إعادة فتح المعبر، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية بدعوى عدم تسليم حماس رفات بقية الأسرى.
