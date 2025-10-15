(حماس): نتابع تنفيذ اتفاق تسليم الجثامين ونطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال بتعهداته





وأضاف قاسم أن الاحتلال ارتكب خرقاً واضحاً لاتفاق وقف الحرب من خلال قتله المدنيين في الشجاعية ورفح، ما يشكل انتهاكاً صريحاً لبنود الاتفاق.



ودعا المتحدث باسم الحركة الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتعهداته الواردة في الاتفاق، مؤكداً ضرورة احترام جميع الأطراف لما تم التوصل إليه.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم إن الحركة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام، وذلك ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.