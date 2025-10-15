شؤون فلسطينية

نتنياهو: على (حماس) تسليم السلاح وفقا لخطة ترامب

بنيامين نتنياهو - رئيس وزراء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة (CBS News)، إن على حركة حماس تسليم سلاحها وفقاً لخطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وأوضح نتنياهو أن من الضروري التأكد من عدم وجود مصانع لإنتاج السلاح في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأطراف أنجزت الجزء الأول من الخطة وتم الاتفاق على منح فرصة لتنفيذ الجزء الثاني منها بطريقة سلمية.

وأشار نتنياهو إلى أن فشل تنفيذ الجزء الثاني بشكل سلمي قد يؤدي إلى تصعيد خطير، قائلاً إنه سمع الرئيس ترمب يقول إن "أبواب الجحيم ستفتح" في حال لم تُنفذ الخطة كما هو متفق عليه.

التعليقات

