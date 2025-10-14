طالع: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2006 في غزة للفرعين العلمي والأدبي

أوائل الفرع العلمي:



الأول: يوسف أحمد العصار – 98.7 – مديرية الوسطى

الثاني: أمل رامي أسعد متيل – 98.6 – مديرية غرب غزة

الثاني مكرر: رند حسام أبو هاشم – 98.6 – مديرية خانيونس

الثاني مكرر: سديل محمد أبو سعدة – 98.6 – مديرية غرب غزة

الثاني مكرر: سندس إسماعيل حسين – 98.6 – مديرية الوسطى

الثاني مكرر: عبد الكريم محمد الأغا – 98.6 – مديرية خانيونس

الثاني مكرر: لانا محمد الوكيل – 98.6 – مديرية غرب غزة

الثامن: أنس محمد ضبان – 98.4 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: بكر عبد الله جاد الله الوليد – 98.4 – مديرية الوسطى

الثامن مكرر: روعة ياسر رفيق فارس – 98.4 – مديرية خانيونس

الثامن مكرر: ياسر إياد محمد الهباش – 98.4 – مديرية الوسطى



أوائل الفرع الأدبي:



الأول: سلمى توفيق فايز النعامي – 99.1 – مديرية الوسطى

الثاني: أمل إياد السدودي – 99 – مديرية خانيونس

الثاني مكرر: زينب شادي الصلاحات – 99 – مديرية الوسطى

الرابع: أنغام حلمي الطلاع – 98.9 – مديرية الوسطى

الرابع مكرر: فرح جلال قاسم – 98.9 – مديرية رفح

الرابع مكرر: ليان عرفات أبو منديل – 98.9 – مديرية الوسطى

الرابع مكرر: يارا محمد الصاوي – 98.9 – مديرية شرق غزة

الثامن: تالا إيهاب صالحة – 98.7 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: ريمان هاني أبو المعزة – 98.7 – مديرية الوسطى

الثامن مكرر: سما محمود لبد – 98.7 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: لينا عمر جحيش – 98.7 – مديرية رفح



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2006)، معلنةً أسماء العشرة الأوائل في الفرعين العلمي والأدبي، وسط أجواء من الفرح والفخر بين الطلبة وذويهم.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستعلام عن النتائج سيكون إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، لتسهيل العملية على الطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليشكل أولى خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في القطاع المدمر.