رابط الفحص.. "التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد 2006

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستعلام عن النتائج سيكون إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، لتسهيل العملية على الطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليشكل أولى خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في القطاع المدمر.رابط الاستعلام: https://psge.ps/

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة قطاع غزة مواليد 2006.