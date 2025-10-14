شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطن
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّ تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية، تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار أميركي.

وأوضح البرنامج في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمنشآت الخدمية خلّف أكثر من 55 مليون طن من الأنقاض، تحتاج إلى سنوات من العمل لإزالتها وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.

وأشار التقرير إلى أن الدمار غير المسبوق جعل عملية إعادة الإعمار في غزة واحدة من أكثر المهمات تعقيدًا في تاريخ الوكالة، نظرًا لغياب المواد الأساسية، واستمرار القيود المفروضة على دخول المعدات ومواد البناء.

وأضاف البرنامج أن جهود التعافي تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق وخططًا طويلة الأمد تضمن توفير المساكن والخدمات الأساسية للسكان الذين فقدوا كل مقومات الحياة، مؤكّدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي لتأمين المأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية العاجلة.

