الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّ تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية، تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار أميركي.وأوضح البرنامج في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمنشآت الخدمية خلّف أكثر من 55 مليون طن من الأنقاض، تحتاج إلى سنوات من العمل لإزالتها وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.وأشار التقرير إلى أن الدمار غير المسبوق جعل عملية إعادة الإعمار في غزة واحدة من أكثر المهمات تعقيدًا في تاريخ الوكالة، نظرًا لغياب المواد الأساسية، واستمرار القيود المفروضة على دخول المعدات ومواد البناء.