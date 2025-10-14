"الصحة" بغزة تعلن جاهزيتها لاستلام جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها من الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة جاهزية طواقمها الطبية، من خلال لجنة إدارة جثامين الشهداء، لاستلام جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها من قبل الاحتلال، والتعامل معها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق الطب الشرعي والإسعاف والطواقم التمريضية والفنية لضمان إتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء بما يليق بقدسية الموقف وكرامة الشهداء الأبرار.وأكدت الوزارة أن كوادرها تواصل أداء واجبها الإنساني والمهني رغم الظروف القاسية والإمكانات المحدودة، وفاءً لرسالتها في حفظ كرامة الإنسان حياً وشهيداً.وأضافت أنه سيتم لاحقاً نشر رابط خاص لعرض المقتنيات والعلامات المميزة للجثامين في حال توفرت، بهدف الاستدلال والتعرف عليها من قبل الأهالي.