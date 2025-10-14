جيش الاحتلال يعلن التعرف على هوية أربع جثث أسرى أعادتهم (حماس)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت (القناة 12) الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أنهى عملية تشخيص هوية الجثث الأربع التي استلمها من حركة (حماس) مؤخراً.وأكد جيش الاحتلال أنه تم التعرف على جثث كل من جاي إيلوز وبيفين جوشي واثنين من الرهائن الآخرين.وفي المقابل، تسود في إسرائيل حالة من الغضب بعد استلام جثث أربعة فقط من بين 24 أسيراً لا تزال جثثهم في قطاع غزة، وسط مطالبات بتسريع عملية استعادتها.وأفادت القناة بوجود وفد إسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية لمناقشة هذا الملف مع الوسطاء، في إطار الجهود المستمرة لاستكمال تنفيذ الاتفاق.