في أول خرق لاتفاق وقف النار بغزة.. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستشهد عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ لليوم الخامس.وأفاد مصدر طبي، باستشهاد خمسة مواطنين جراء إطلاق طائرات مسيرة للاحتلال النار على مواطنين يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.كما استشهد مواطن وأصيب آخر بعد قصف مسيرة للاحتلال بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهداف الاحتلال مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمال غزة.وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,869 شهيدا و170,105 مصابين، منذ السـابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.