(حماس):الموافقة على لجنة فلسطينيةمستقلة لا تعني التخلّي عن المسؤولية أو إفلات المجرمين من العقاب

وتأتي تصريحات مرداوي في ظل مشاورات فلسطينية جارية حول آلية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، وسط نقاشات حول تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى إدارة الملفات المدنية والخدماتية في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس)، محمود مرداوي، إن من يظنّ أن موافقة المقاومة على تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط والخبراء تعني ترك الفلتان يعمّ في قطاع غزة أو إفلات المجرم من العقاب، فهو مخطئ.وأكد مرداوي في تصريح له، أن المقاومة لم تفرّق بين سدّ الذرائع والتخلّي عن المسؤولية، في إشارة إلى تمسكها بدورها في حفظ الأمن والنظام داخل القطاع.