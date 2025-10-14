بلدية غزة: دمار واسع بالبنية التحتية و50 مليون طن من الركام تعيق بدء الإعمار

رام الله - دنيا الوطنقالت بلدية غزة إن الاحتلال دمّر نحو 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة، ما جعل من الصعب تنفيذ أي عمليات ميدانية لإزالة الركام أو صيانة البنية التحتية.وأوضحت البلدية أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 100 ألف طن من الإسمنت لصيانة الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي التي تضررت بشكل بالغ خلال العدوان.وأكدت أنه لا يمكن البدء في عملية إعادة الإعمار أو إزالة الركام دون فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، والتي تشكل شريان الحركة الرئيس للأطقم العاملة.وأشارت البلدية إلى أن حجم الركام الناتج عن العدوان بلغ نحو 50 مليون طن، ما يشكل تحدياً ضخماً أمام جهود الإغاثة والإعمار.وبيّنت أن 90% من شوارع مدينة غزة مدمرة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب الإسرائيلية، ما يزيد من صعوبة وصول الخدمات الأساسية إلى السكان.