"المنظمات الأهلية":غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها وسط دمار واسع ونقص حاد بالمساعدات
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أمجد الشّوا، إن القطاع يواجه أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفه الاحتلال خلال حرب الإبادة، مشيراً إلى أن نحو 60 مليون طن من الركام تنتشر في أنحاء القطاع جراء تدمير المنازل والمنشآت.

وأوضح الشّوا أن الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية رغم وقف إطلاق النار، ما فاقم معاناة السكان في ظل الاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة لا يتناسب مع حجم الاحتياج، موضحاً أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن ألف شاحنة يومياً لتلبية المتطلبات الأساسية.

وبيّن أن ما لا يزيد على خمسة آلاف خيمة فقط دخلت القطاع منذ آب/أغسطس الماضي، في حين تتجاوز الحاجة 300 ألف خيمة، محذراً من تفاقم أزمة المياه نتيجة تدمير البنية التحتية.

ودعا الشّوا إلى توفير كرفانات وبيوت متنقلة في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وغياب المأوى لمئات الآلاف من العائلات المتضررة.

