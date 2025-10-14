قناة (كان): إسرائيل تواصل فحص جثث أربعة أسرى أعادتهم (حماس)

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية أن معهد الطب العدلي في أبو كبير يواصل عملية التعرف على جثث الأسرى الأربعة الذين أعادتهم حركة حماس أمس الاثنين، ضمن الاتفاق الجاري بين الجانبين.وفي المقابل، تسود في إسرائيل حالة من الغضب بعد استلام جثث أربعة فقط من بين 24 أسيراً لا تزال جثثهم في قطاع غزة، وسط مطالبات بتسريع عملية استعادتها.وأفادت القناة بوجود وفد إسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية لمناقشة هذا الملف مع الوسطاء، في إطار الجهود المستمرة لاستكمال تنفيذ الاتفاق.