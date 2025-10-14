لازاريني: حان وقت السماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع

رام الله - دنيا الوطنشدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، على أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع" إلى قطاع غزة.وقال لازاريني في تدوينة على حسابه بمنصة شركة (إكس)، الليلة، "أخيرًا، يومٌ من المشاعر الإيجابية، ولقاءٌ لعائلات إسرائيلية وفلسطينية (بذويهم)، بما يُلقي بصيص أملٍ بعد أكثر من عامين من الظلام"، في إشارة لتبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف لازاريني: "حان الوقت لبناء مستقبلٍ يسوده السلام من خلال التعافي والعدالة والاعتراف المتبادل".وتابع: "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع (إلى غزة)، بما في ذلك من خلال وكالة الأونروا".