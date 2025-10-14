دولي

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة
ترامب يوقع على اتفاقية شرم الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الرئيسان الأميركيان الديمقراطيان السابقان جو بايدن وبيل كلينتون بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب لدوره في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة، في خطوة نادرة من الإشادة العابرة للحزبين تجاه رئيس جمهوري.

وقال بايدن في منشور على منصة إكس "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على عملهم لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار المتجدد".

من جانبه، كتب كلينتون على منصة إكس "يستحق الرئيس ترامب وإدارته وقطر وغيرهم من الأطراف الإقليمية تقديرا كبيرا لجهودهم في إبقاء الجميع منخرطين حتى التوصل إلى الاتفاق".

أخبار ذات صلة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

تركيا والعراق يمنعان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

تركيا والعراق يمنعان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

نتنياهو أمام ترامب في الكنيست:أنا ملتزم بهذا السلام

نتنياهو أمام ترامب في الكنيست:أنا ملتزم بهذا السلام

نتنياهو وافق على مشاركته في شرم الشيخ ثم ألغاها..تفاصيل ما جرى في &quot;سيارة الليموزين&quot;

نتنياهو وافق على مشاركته في شرم الشيخ ثم ألغاها..تفاصيل ما جرى في "سيارة الليموزين"

ألمانيا تتجه لرفع القيود على تصدير الأسلحة لإسرائيل

ألمانيا تتجه لرفع القيود على تصدير الأسلحة لإسرائيل

ترامب يلوّح بإرسال صواريخ &quot;توماهوك&quot; إلى أوكرانيا إذا لم تُنهِ روسيا الحرب قريباً

ترامب يلوّح بإرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا إذا لم تُنهِ روسيا الحرب قريباً

مادورو يهاجم الفائزة بنوبل للسلام ويصفها بـ&quot;الساحرة الشيطانية&quot;

مادورو يهاجم الفائزة بنوبل للسلام ويصفها بـ"الساحرة الشيطانية"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه