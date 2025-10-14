غزة: تحذيرات طبية من انتشار الأمراض مع تدهور الأوضاع الصحية واقتراب فصل الشتاء

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، محمد أبو عفش، من الانتشار الواسع للأمراض، خاصة بين الأطفال، نتيجة تلوث المياه والبيئة مع قرب دخول فصل الشتاء، في ظل غياب الرعاية الأولية واستهداف مراكز الرعاية والتطعيمات.وأكد أبو عفش، في تصريح صحفي، أن القطاع الصحي بحاجة إلى إنعاش فوري وشامل يتمثل في إدخال المستلزمات الطبية والفرق المتخصصة والأدوية، مشدداً على أن الوضع الحالي لا يسمح بتقديم الخدمات الأساسية للمرضى.وأوضح أن أكثر من 20 ألف مريض في غزة بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة أو تحويلات للعلاج في الخارج، في ظل توقف الخدمات العلاجية التخصصية داخل القطاع.