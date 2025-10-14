ترامب: التركيز الآن على إعادة إعمار غزة والإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق أنهى الحرب التي دمرت القطاع على مدى أكثر من عامين.وأكد ترامب خلال تصريحاته في زيارته إلى إسرائيل ومدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الاثنين، أنه أنجز الكثير في إسرائيل ومصر، مشيراً إلى أن على "الدول العظيمة التي عملت طويلاً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة".وأوضح الرئيس الأميركي أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "غزة جزء منه فقط"، في إشارة إلى أن التسوية الشاملة تشمل ملفات أوسع من القطاع.ولم يأت ترامب على ذكر حل الدولتين خلال كلماته الرسمية، مكتفياً بالمرافعة عن خطته التي حظيت بموافقة من حركة (حماس) وإسرائيل، ونالت دعماً دولياً واسعاً.