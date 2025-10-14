شؤون فلسطينية

ترامب: التركيز الآن على إعادة إعمار غزة والإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط

ترامب: التركيز الآن على إعادة إعمار غزة والإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط
دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق أنهى الحرب التي دمرت القطاع على مدى أكثر من عامين.

وأكد ترامب خلال تصريحاته في زيارته إلى إسرائيل ومدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الاثنين، أنه أنجز الكثير في إسرائيل ومصر، مشيراً إلى أن على "الدول العظيمة التي عملت طويلاً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة".

وأوضح الرئيس الأميركي أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "غزة جزء منه فقط"، في إشارة إلى أن التسوية الشاملة تشمل ملفات أوسع من القطاع.

ولم يأت ترامب على ذكر حل الدولتين خلال كلماته الرسمية، مكتفياً بالمرافعة عن خطته التي حظيت بموافقة من حركة (حماس) وإسرائيل، ونالت دعماً دولياً واسعاً.

أخبار ذات صلة

بلدية غزة: دمار واسع بالبنية التحتية و50 مليون طن من الركام تعيق بدء الإعمار

بلدية غزة: دمار واسع بالبنية التحتية و50 مليون طن من الركام تعيق بدء الإعمار

&quot;المنظمات الأهلية&quot;:غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها وسط دمار واسع ونقص حاد بالمساعدات

"المنظمات الأهلية":غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها وسط دمار واسع ونقص حاد بالمساعدات

قناة (كان): إسرائيل تواصل فحص جثث أربعة أسرى أعادتهم (حماس)

قناة (كان): إسرائيل تواصل فحص جثث أربعة أسرى أعادتهم (حماس)

لازاريني: حان وقت السماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع

لازاريني: حان وقت السماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع

غزة: تحذيرات طبية من انتشار الأمراض مع تدهور الأوضاع الصحية واقتراب فصل الشتاء

غزة: تحذيرات طبية من انتشار الأمراض مع تدهور الأوضاع الصحية واقتراب فصل الشتاء

ترامب: التركيز الآن على إعادة إعمار غزة والإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط

ترامب: التركيز الآن على إعادة إعمار غزة والإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص في حكم قطاع غزة

ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص في حكم قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

ترامب: الولايات المتحدة ستظل دائمًا مع السيسي

ترامب: الولايات المتحدة ستظل دائمًا مع السيسي

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري