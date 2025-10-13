شؤون فلسطينية

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، تسليم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ المتعلق بوقف الحرب وإجراء تبادل للمحتجزين بين الطرفين.

وقالت الكتائب في بيان ،إنها سلمت جثامين الإسرائيليين: جاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيريز، وذلك بعد ساعات من تسليم 20 محتجزًا إسرائيليًا على دفعتين ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت القسام أن عمليات التسليم تمت بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذًا للاتفاق الذي وُقّع في مدينة شرم الشيخ المصرية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تسليم رفات المحتجزين "لا يتماشى مع التزامات حماس"، معتبرًا أن أي تأخير أو إخلال ببنود الاتفاق "سيُعد انتهاكًا صريحًا وسنرد عليه وفقًا لذلك"، بحسب ما نشره على منصة "إكس".

وينص اتفاق شرم الشيخ على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين البالغ عددهم 48 شخصًا خلال 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج قطاع غزة، بينهم 20 أحياء و28 متوفين.

وكانت حركة حماس قد أشارت سابقًا إلى أن عملية استعادة رفات بعض المحتجزين قد تستغرق وقتًا أطول، بسبب صعوبة تحديد مواقع الدفن بدقة في مناطق الدمار الواسع داخل القطاع.

أخبار ذات صلة

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون اتفاق إنهاء الحرب في غزة بشرم الشيخ

قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون اتفاق إنهاء الحرب في غزة بشرم الشيخ

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص في حكم قطاع غزة

ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص في حكم قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه