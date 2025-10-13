حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، تسليم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ المتعلق بوقف الحرب وإجراء تبادل للمحتجزين بين الطرفين.وقالت الكتائب في بيان ،إنها سلمت جثامين الإسرائيليين: جاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيريز، وذلك بعد ساعات من تسليم 20 محتجزًا إسرائيليًا على دفعتين ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.وأكدت القسام أن عمليات التسليم تمت بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذًا للاتفاق الذي وُقّع في مدينة شرم الشيخ المصرية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تسليم رفات المحتجزين "لا يتماشى مع التزامات حماس"، معتبرًا أن أي تأخير أو إخلال ببنود الاتفاق "سيُعد انتهاكًا صريحًا وسنرد عليه وفقًا لذلك"، بحسب ما نشره على منصة "إكس".وينص اتفاق شرم الشيخ على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين البالغ عددهم 48 شخصًا خلال 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج قطاع غزة، بينهم 20 أحياء و28 متوفين.وكانت حركة حماس قد أشارت سابقًا إلى أن عملية استعادة رفات بعض المحتجزين قد تستغرق وقتًا أطول، بسبب صعوبة تحديد مواقع الدفن بدقة في مناطق الدمار الواسع داخل القطاع.