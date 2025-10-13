الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الاثنين، أن التفاوض مع إسرائيل أصبح ضرورة لحل الملفات العالقة بين الطرفين، في ظل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وقال عون خلال لقاء مع وفد من الإعلاميين الاقتصاديين: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية. فما الذي يمنع تكرار هذا النموذج لإيجاد حلول للمشاكل العالقة؟". وأضاف: "الجو العام اليوم هو جو تسويات، ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيُحدد في حينه".وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده لا يمكن أن تبقى خارج مسار التسوية الإقليمية، معتبراً أن استمرار الحرب والدمار لم يعد خياراً قابلاً للتحمل.يذكر أن حزب الله وإسرائيل خاضا حرباً استمرت أكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر الماضي بوساطة أمريكية، رغم استمرار الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الحزب، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.وعلى صعيد الحدود، بدأت الولايات المتحدة مساعي ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل عام 2023، بعد اتفاق لترسيم الحدود البحرية عام 2022، إلا أن اندلاع المواجهات بين حزب الله وتل أبيب في أكتوبر من نفس العام أدى إلى تجميد المفاوضات.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا في سبتمبر الماضي إلى مفاوضات مباشرة مع لبنان، مؤكداً أن السلام بين البلدين ممكن حال اتخاذ خطوات جدية ومستدامة لتقليص النفوذ العسكري لحزب الله.ويستمر العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، الذي ينص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مع حصر حمل السلاح بالأجهزة الرسمية اللبنانية، في حين تحافظ إسرائيل على وجودها في خمس تلال جنوبية وتواصل بعض الغارات على مناطق محددة.