ترامب: الولايات المتحدة ستظل دائمًا مع السيسي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ"الزعيم القوي"، مشيدًا بالدور الحاسم الذي لعبته مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي بين ترامب والسيسي في شرم الشيخ على هامش "قمة السلام الدولية"، التي عقدت برعاية مشتركة بين الرئيسين المصري والأمريكي، وشارك فيها أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

وقال ترامب: "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت، والعالم سيشهد تقدمًا كبيرًا في الشرق الأوسط". وأضاف أن إعادة إعمار القطاع تمثل أولوية، مشيرًا إلى "الكثير من الركام والأنقاض في غزة التي تتطلب تنظيفًا عاجلًا". كما أعلن عن رغبته بانضمام السيسي إلى مجلس السلام لإدارة شؤون غزة، مؤكدًا أن جهود مصر كانت مفتاح نجاح الاتفاق.

من جهته، أشاد السيسي بدور ترامب قائلاً: "الرئيس ترامب هو القادر على تحقيق السلام في المنطقة، واتفاق غزة إنجاز رائع يستحق التقدير". وشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين لأسرهم.

وخلال القمة، أهدى السيسي الرئيس ترامب قلادة النيل، أرفع وسام مصري، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره في إنهاء الحرب في غزة.

وتأتي القمة التي استمرت لأكثر من عامين من النزاع، لتوقيع خطة شاملة تشمل 20 بندًا تهدف إلى وقف إطلاق النار الدائم، إطلاق سراح الأسرى، إعادة إعمار غزة، واستئناف مسار السلام الإقليمي، مع التركيز على استقرار المنطقة سياسيًا وأمنيًا.

