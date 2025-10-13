عربي

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، أن توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة يمثل لحظة تاريخية فارقة، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في الشرق الأوسط. واعتبر السيسي أن الاتفاق قد يكون خطوة نحو أن تكون حرب غزة الأخيرة في المنطقة.

وأشار السيسي، خلال كلمته أمام القادة المشاركين في القمة التي ضمت ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية، إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعيًا إلى تعاون شعوب المنطقة لإنجاح السلام العادل والمستدام.

وقال السيسي مخاطبًا الشعب الإسرائيلي: "فلنجعل هذه اللحظة بداية جديدة لحياة تسودها العدالة والتعايش السلمي، مدوا أيديكم لنتعاون في تحقيق السلام لجميع شعوب المنطقة". وأضاف أن أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط، بل بالسلام الذي نعتبره خيارنا الاستراتيجي، مؤكداً أن السلام لا تبنيه الحكومات وحدها، بل يبنيه الشعوب أيضًا.

وأوضح الرئيس المصري أن مصر ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين على وضع أسس مشتركة لإعادة إعمار غزة دون تأخير، مؤكدًا نية القاهرة استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القطاع، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وخلال القمة، قلّد السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، أرفع وسام مصري، تقديراً لدوره في دعم جهود السلام وإنهاء النزاعات، مؤكدًا أن القيادة الحقيقية ليست في شن الحروب، بل في القدرة على إنهائها.

كما أشار السيسي إلى أن مصر دشنت مسار السلام في الشرق الأوسط قبل نحو نصف قرن، حين زار الرئيس الراحل أنور السادات القدس عام 1977، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره والعيش بحرية في دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.

واختتم الرئيس المصري بالقول: "أمامنا فرصة تاريخية فريدة لبناء شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، ومستند إلى العدالة والتعايش المشترك. اتفاق اليوم يمهد الطريق لذلك، ويجب تثبيته وتنفيذ كافة مراحله وصولاً إلى تحقيق حل الدولتين وتكامل جميع شعوب ودول المنطقة".

