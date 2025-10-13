شؤون فلسطينية

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، خلال قمة السلام في شرم الشيخ، أن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مؤكداً بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفاً الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بأنه يمثل "لحظة فارقة في مسار السلام بالشرق الأوسط".

وجرت مراسم توقيع الاتفاق، الذي شاركت فيه مصر وتركيا وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، ضمن جهود لإقرار وقف إطلاق النار واستئناف إعادة إعمار غزة.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي: "لقد حققنا ما قال الجميع إنه مستحيل، وأخيراً أصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط"، مشيداً بتعاون الأطراف كافة والدور الكبير الذي قامت به الدول العربية والإسلامية، خاصة قطر وتركيا ومصر، في تيسير المفاوضات وضمان نجاح الاتفاق.

وأضاف أن إعادة الأسرى الإسرائيليين مثلت "لحظة مذهلة"، وأن الشعب الإسرائيلي يعيش "فرحاً غامراً"، مؤكداً أن الخطوات الأولى نحو السلام هي الأصعب، لكن الزخم الآن يتجه نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق سيضع آليات لضمان وقف دائم لإطلاق النار، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة وفق شروط تمنع تمويل أي نشاطات تحرض على العنف والكراهية. كما شدد على أن القطاع يجب أن يكون منزوع السلاح، وأن يصبح الشرق الأوسط منطقة آمنة للجميع.

وأكد الرئيس الأميركي أن قمة شرم الشيخ تمثل "فرصة تاريخية غير مسبوقة"، داعياً الدول الإقليمية إلى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام ومجلس السلام الخاص بغزة، معرباً عن تقديره للجهود الأميركية والدولية في هذا الملف، وموجهاً التحية لفريقه الدبلوماسي، لا سيما وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأشار ترامب إلى أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت بالفعل"، موضحاً أن المفاوضات تشمل أيضاً البحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين بالتعاون مع إسرائيل، وإعادة بناء القطاع بعد التدمير الواسع الذي تعرض له.

واختتم ترامب كلمته بالقول: "لن تحدث حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط. للمرة الأولى لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السلام. نريد أن تحل الحياة محل الموت، والوحدة محل الانقسام، وأن نصنع مستقبلاً أفضل للمنطقة بأسرها".

