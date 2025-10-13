قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون اتفاق إنهاء الحرب في غزة بشرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، على وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال قمة السلام التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.وأشاد ترامب، عقب التوقيع، بما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" للقادة المشاركين، مؤكداً أن الصفقة تمثل خطوة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط، وأنه كان يدرك أهمية هذه الاتفاقية منذ قبل ترشحه للرئاسة الأميركية.وجرت مراسم التوقيع خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، التي ترأسها الرئيسان المصري والأميركي، بحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية. ويعد هذا التوقيع تتويجاً للجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر والولايات المتحدة بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسار جديد نحو الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة.ومن المتوقع أن تحدد الوثيقة آليات تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية، وبدء جهود إعادة الإعمار الشاملة في القطاع.وأكد ترامب أن الاتفاقية شاملة وتوضح القواعد والآليات الواجب اتباعها، مضيفاً: "في نهاية المطاف، توصلنا لحل لنزاع دام أكثر من ثلاثة آلاف عام، وهو من أصعب النزاعات في العالم". وأضاف أن اتفاق غزة هو الأكبر والأهم بالنسبة للشرق الأوسط، مشيداً بالدور المصري وقال: "اخترنا مصر لدورها الكبير، وأثني على قيادتكم الرائعة يا سيادة الرئيس السيسي".وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ الهدوء في غزة وإطلاق مسار دبلوماسي شامل لإعادة الأمن والاستقرار، في إطار مساعي القادة العرب والدوليين لتفادي أي تصعيد جديد وتأمين مستقبل أفضل للسكان المدنيين في القطاع.