شؤون فلسطينية

قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون اتفاق إنهاء الحرب في غزة بشرم الشيخ

قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون اتفاق إنهاء الحرب في غزة بشرم الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، على وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال قمة السلام التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وأشاد ترامب، عقب التوقيع، بما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" للقادة المشاركين، مؤكداً أن الصفقة تمثل خطوة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط، وأنه كان يدرك أهمية هذه الاتفاقية منذ قبل ترشحه للرئاسة الأميركية.

وجرت مراسم التوقيع خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، التي ترأسها الرئيسان المصري والأميركي، بحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية. ويعد هذا التوقيع تتويجاً للجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر والولايات المتحدة بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسار جديد نحو الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تحدد الوثيقة آليات تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية، وبدء جهود إعادة الإعمار الشاملة في القطاع.

وأكد ترامب أن الاتفاقية شاملة وتوضح القواعد والآليات الواجب اتباعها، مضيفاً: "في نهاية المطاف، توصلنا لحل لنزاع دام أكثر من ثلاثة آلاف عام، وهو من أصعب النزاعات في العالم". وأضاف أن اتفاق غزة هو الأكبر والأهم بالنسبة للشرق الأوسط، مشيداً بالدور المصري وقال: "اخترنا مصر لدورها الكبير، وأثني على قيادتكم الرائعة يا سيادة الرئيس السيسي".

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ الهدوء في غزة وإطلاق مسار دبلوماسي شامل لإعادة الأمن والاستقرار، في إطار مساعي القادة العرب والدوليين لتفادي أي تصعيد جديد وتأمين مستقبل أفضل للسكان المدنيين في القطاع.

أخبار ذات صلة

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

ترامب من شرم الشيخ: الحرب في غزة انتهت والمرحلة الثانية من الاتفاق بدأت

قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون اتفاق إنهاء الحرب في غزة بشرم الشيخ

قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون اتفاق إنهاء الحرب في غزة بشرم الشيخ

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص في حكم قطاع غزة

ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص في حكم قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعتبر الخطوة إخلالًا بالتزاماتها

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ضرورة لحل المشاكل العالقة

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

السيسي: نشهد لحظة تاريخية.. وهذا ندائي لشعب إسرائيل

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه