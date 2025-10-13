تركيا والعراق يمنعان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر دبلوماسية، الإثنين، أن كلاً من العراق وتركيا لوّحا بالانسحاب من قمة شرم الشيخ الخاصة بغزة، في حال مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال مصدر حكومي رفيع لوكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ الجانبين المصري والأميركي بموقف بلاده الرافض للجلوس على طاولة واحدة مع نتنياهو، مؤكداً أن "العراق سينسحب من القمة فوراً إذا شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي"، واصفاً الموقف بأنه "حاسم ولا يحتمل التأويل".وأضاف المصدر أن الجانب المصري لم يوجّه دعوة رسمية لنتنياهو، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حاول إقناعه بالحضور" عبر اتصالات دبلوماسية مكثفة في الساعات الأخيرة، ضمن مساعيه لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ وإطلاق مرحلة ما بعد الحرب في غزة.وأوضح المصدر أن "مواقف العديد من الدول المشاركة كانت متقاربة من الموقف العراقي، الأمر الذي أدى إلى فشل محاولات ترامب في ضمان حضور نتنياهو".من جانبها، أفادت وكالة أنباء تركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ طاقمه بأنه سيلغي مشاركته في القمة ويعود إلى أنقرة فور تأكيد نبأ مشاركة نتنياهو، مشيرة إلى أن طائرته كانت قد انحرفت بالفعل عن مسارها قبيل هبوطها في مصر، قبل أن تعود أدراجها إلى المسار الطبيعي بعد تراجع نتنياهو عن الحضور.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في بيان رسمي، في وقت سابق من يوم الإثنين، أن نتنياهو لن يشارك في قمة شرم الشيخ الخاصة بغزة، موضحاً أنه تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكنه اعتذر عن الحضور "بسبب تزامن الموعد مع الأعياد الدينية اليهودية".وأكد البيان أن نتنياهو "شكر الرئيس ترامب على الدعوة"، فيما أوضحت الرئاسة المصرية لاحقاً أن المقترح الخاص بمشاركة نتنياهو جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ترامب، ضمن مشاورات تنسيقية تتعلق بترتيبات القمة.وكانت القاهرة قد أعلنت في وقت سابق أن القمة ستجمع عدداً من قادة المنطقة، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بهدف ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتأكيد على الالتزام بمسار السلام الذي أُعلن برعاية مصرية – قطرية – أميركية.وبحسب مصادر دبلوماسية في شرم الشيخ، فإن الخلاف حول مشاركة نتنياهو كاد أن يعصف بأجواء القمة قبل انطلاقها، لولا التفاهمات التي ضمنت استمرارها بمشاركة عربية ودولية واسعة دون تمثيل إسرائيلي مباشر.