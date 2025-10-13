وصول الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل إلى خان يونس ورام الله (صور)

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
وصلت، صباح الاثنين،حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أُعلن بوساطة أميركية – مصرية – قطرية، ويهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وبدء مرحلة السلام الجديدة في المنطقة.

ونقلت حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر مئات الأسرى المحررين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث جرى استقبالهم من قبل ذويهم وحشود كبيرة من المواطنين. وخضع عدد منهم للفحوصات الطبية والعلاج بعد الإفراج، قبل أن يتوجهوا إلى مناطقهم السكنية.

وفي الضفة الغربية، وصلت دفعة أخرى من الأسرى المحررين إلى قصر رام الله الثقافي بعد نقلهم من سجن عوفر غرب رام الله.

وجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عقب تسليم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة إلى الصليب الأحمر داخل قطاع غزة، في حين أكدت إسرائيل أنها بانتظار استلام جثامين 28 أسيراً آخرين.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أفرجت سلطات الاحتلال عن 1968 أسيراً فلسطينياً، بينهم:

250 أسيراً من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية،

و1718 أسيراً من قطاع غزة اعتُقلوا بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وتم توزيع الأسرى المفرج عنهم على دفعتين:

الدفعة الأولى ضمت 96 أسيراً من أصحاب المؤبدات والأحكام الطويلة، نُقلوا من سجن عوفر إلى رام الله ظهر الاثنين.

الدفعة الثانية أُفرج عنها مساء اليوم ذاته، وتشمل 154 أسيراً من المحكومين بالمؤبد و1718 أسيراً من قطاع غزة، وقد تم نقلهم بواسطة 38 حافلة و10 مركبات إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وتأتي عملية التبادل ضمن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التاسع من أكتوبر الجاري، بعد أيام من إعلانه انتهاء الحرب في غزة خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر. وتشرف على تنفيذ الصفقة لجنة ثلاثية تضم مصر وقطر والولايات المتحدة، وتتابع ميدانياً عملية تبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية ما يزال يتجاوز 11 ألفاً، بينهم 350 محكوماً بالمؤبد و53 أسيرة، بينهن ثلاث من غزة وطفلتان، إضافة إلى 400 طفل أسير، و3380 معتقلاً موقوفاً دون محاكمة حتى أكتوبر الجاري.

وتشير الإحصاءات إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 67,800 فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة ومجاعة أودت بحياة 463 مدنياً، بينهم 157 طفلاً.

وبينما تُستكمل مراحل تنفيذ الاتفاق تباعاً، يرى مراقبون أن صفقة تبادل الأسرى تمثل الخطوة العملية الأولى في مسار تثبيت الهدوء وإعادة الثقة بين الأطراف، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار وبحث مستقبل إدارة قطاع غزة في ظل التفاهمات الجديدة التي ترعاها القاهرة والدوحة وواشنطن.







