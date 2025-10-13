ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

رام الله - دنيا الوطنغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عصر الاثنين، إسرائيل متوجهاً إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد زيارة قصيرة استمرت ساعات، أعلن خلالها رسمياً انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن المنطقة تقف اليوم على أعتاب "فجر تاريخي لشرق أوسط جديد".خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، قال ترامب إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية يمثل "إنجازاً تاريخياً" مشدداً على أن الدول العربية والإسلامية التي شاركت في الجهود الدبلوماسية كانت "شركاء حقيقيين في صناعة السلام". وأضاف: "اليوم سكتت البنادق، وتوقفت صفارات الإنذار، والسماء فوق غزة وإسرائيل أصبحت هادئة. هذا يوم تاريخي سيُذكر لسنوات طويلة".وأكد الرئيس الأميركي أن إدارته نجحت في إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم، قائلاً: "أنجزنا المستحيل.. أعيد الرهائن إلى بيوتهم بسلام، وتم نزع سلاح حماس بالكامل. لن يكون أمن إسرائيل مهدداً بعد اليوم".وشدد ترامب على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على "استعادة الاستقرار والكرامة والتنمية الاقتصادية لسكان غزة"، مضيفاً: "يستحق أطفال غزة حياة أفضل، والولايات المتحدة ستدعم إعادة إعمار القطاع بالتعاون مع القوى الدولية والعربية".وخلال كلمته، التي تعد الرابعة لرئيس أميركي في الكنيست، أُخرج نائبان – أحدهما عربي والآخر يساري – من القاعة بعد مقاطعتهما حديث الرئيس.وتطرق ترامب إلى الملف الإيراني، معلناً أن "العملية المشتركة مع إسرائيل ضد منشآت إيران النووية كانت ناجحة"، مؤكداً أن بلاده "منعت طهران من امتلاك أخطر أسلحة في العالم". وقال: "قوى الفوضى في الشرق الأوسط هُزمت تماماً، لكننا نمد يدنا لإيران للسلام إن اختارت طريق التعاون".كما أشار إلى التطورات في لبنان قائلاً: "أمور إيجابية تحدث في لبنان بعد القضاء على حزب الله الذي استهدف إسرائيل، ونحن ندعم جهود الرئيس اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة".وفي مستهل الجلسة البرلمانية، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي، واصفاً إياه بـ"أعظم صديق لإسرائيل"، وقال: "الرئيس ترامب لعب دوراً محورياً في إنهاء الحرب وإعادة الرهائن. نشكره على وساطته وشجاعته في مواجهة إيران، وعلى التزامه بخطة السلام التي نعمل على تنفيذها".من جانبه، أكد ترامب أن ما تحقق "ليس مجرد نهاية حرب، بل بداية عصر جديد"، مضيفاً: "بعد أجيال من الصراع، سيُذكر هذا اليوم باعتباره اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير. أثبتنا أن السلام ليس حلماً بعيداً، بل حقيقة يمكن بناؤها خطوة بخطوة، أمة بعد أمة".وكان ترامب قد صرّح للصحافيين قبيل هبوط طائرته في مطار بن غوريون بأن الحرب في غزة "انتهت فعلاً"، موضحاً أنه تلقى ضمانات من قادة عرب ومسلمين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، قائلاً: "القوة الدولية التي ستتولى حفظ الأمن في غزة ستكون مهمة مشتركة لكل الدول".وبحسب الخطة الأميركية، ستسحب إسرائيل قواتها من القطاع تدريجياً لتحل محلها قوة متعددة الجنسيات بإشراف مركز قيادة أميركي في إسرائيل، على أن تُدار غزة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة برئاسة ترامب نفسه.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأميركي مساء اليوم في "قمة السلام" بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب عدد من قادة العالم، حيث سيُعلن رسمياً توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة وبدء مرحلة إعادة الإعمار.ووفقاً للبيانات الصحية في القطاع، خلفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 68 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما قُتل 1219 شخصاً في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023.وفي ختام خطابه أمام الكنيست، قال ترامب: "الكابوس انتهى. اليوم تبدأ مرحلة جديدة من الأمل، حيث يمكن لإسرائيل وجيرانها، بل والمنطقة كلها، أن تتطلع إلى مستقبل من السلام والازدهار. هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي وعدنا به".