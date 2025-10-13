نتنياهو أمام ترامب في الكنيست:أنا ملتزم بهذا السلام

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التزامه باتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيداً بدوره في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، ومعتبراً إياه "أعظم صديق لإسرائيل مرّ على البيت الأبيض".وقال نتنياهو في كلمة ألقاها أمام الكنيست بحضور ترامب: "أنا ملتزم بهذا السلام، ودونالد ترامب هو أعظم صديق شهدته دولة إسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق. لم يقم أي رئيس أميركي قبله بما قدمه من دعم لإسرائيل".وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن تل أبيب "حققت انتصارات حاسمة على حركة حماس"، مضيفاً أن إسرائيل منفتحة على إبرام معاهدات سلام جديدة في المنطقة. وقال مخاطباً ترامب: "تحت قيادتك يمكننا إبرام معاهدات سلام جديدة مع دول عربية وإسلامية داخل المنطقة وخارجها. لا أحد يريد السلام أكثر من شعب إسرائيل".وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع إعلان السلطات الإسرائيلية تسلّم جميع الأسرى الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وعددهم 20، فيما تُرتب إسرائيل لتسلّم جثامين 28 آخرين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل الأسرى، بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ شاركت فيها مصر وقطر وتركيا، بإشراف أميركي مباشر.وتنص خطة ترامب على وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مدن القطاع، وتنفيذ عمليات تبادل للأسرى، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، إضافة إلى نزع سلاح حركة حماس تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة في القطاع.