رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التزامه باتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيداً بدوره في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، ومعتبراً إياه "أعظم صديق لإسرائيل مرّ على البيت الأبيض".

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها أمام الكنيست بحضور ترامب: "أنا ملتزم بهذا السلام، ودونالد ترامب هو أعظم صديق شهدته دولة إسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق. لم يقم أي رئيس أميركي قبله بما قدمه من دعم لإسرائيل".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن تل أبيب "حققت انتصارات حاسمة على حركة حماس"، مضيفاً أن إسرائيل منفتحة على إبرام معاهدات سلام جديدة في المنطقة. وقال مخاطباً ترامب: "تحت قيادتك يمكننا إبرام معاهدات سلام جديدة مع دول عربية وإسلامية داخل المنطقة وخارجها. لا أحد يريد السلام أكثر من شعب إسرائيل".

وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع إعلان السلطات الإسرائيلية تسلّم جميع الأسرى الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وعددهم 20، فيما تُرتب إسرائيل لتسلّم جثامين 28 آخرين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل الأسرى، بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ شاركت فيها مصر وقطر وتركيا، بإشراف أميركي مباشر.

وتنص خطة ترامب على وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مدن القطاع، وتنفيذ عمليات تبادل للأسرى، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، إضافة إلى نزع سلاح حركة حماس تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة في القطاع.

ترامب أمام الكنيست: أنجزنا المستحيل.. وشرق أوسط جديد يبدأ اليوم

نتنياهو أمام ترامب في الكنيست:أنا ملتزم بهذا السلام

نتنياهو وافق على مشاركته في شرم الشيخ ثم ألغاها..تفاصيل ما جرى في &quot;سيارة الليموزين&quot;

ألمانيا تتجه لرفع القيود على تصدير الأسلحة لإسرائيل

ترامب يلوّح بإرسال صواريخ &quot;توماهوك&quot; إلى أوكرانيا إذا لم تُنهِ روسيا الحرب قريباً

مادورو يهاجم الفائزة بنوبل للسلام ويصفها بـ&quot;الساحرة الشيطانية&quot;

ترامب يصل إلى إسرائيل معلناً: &quot;الحرب في غزة انتهت&quot;

ترامب يصل إسرائيل تزامنا مع بدء صفقة تبادل الأسرى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

