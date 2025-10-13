ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص في حكم قطاع غزة

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن فرنسا ستضطلع بدور "خاص جداً" في إدارة قطاع غزة في المستقبل، بالتوازي مع السلطة الفلسطينية، وذلك خلال وصوله إلى شرم الشيخ في مصر للمشاركة في قمة برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب.

وقال ماكرون: "سوف نضطلع بدور خاص جداً إلى جانب السلطة الفلسطينية، وسنحرص على أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة لتأمين مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة". وأشار إلى مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة، واصفاً ذلك بـ"إشارة جيدة جداً واعتراف بدور السلطة الفلسطينية كمؤسسة شرعية".

ويأتي ذلك فيما أطلقت حركة حماس اليوم الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، بالتزامن مع وصول ترامب إلى إسرائيل لإلقاء خطاب أمام الكنيست قبل التوجه إلى قمة شرم الشيخ المخصصة لغزة. وتشمل المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار إعادة الأسرى إلى إسرائيل، مقابل إطلاق تل أبيب سراح نحو 250 معتقلاً فلسطينياً و1700 معتقل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ورحّب ماكرون ببدء حماس إطلاق سراح الأسرى، مؤكداً أن "السلام أصبح ممكناً لإسرائيل وغزة والمنطقة". وأوضح أن حكم قطاع غزة سيكون أحد محاور قمة شرم الشيخ، التي ستشهد توقيع وثيقة لضمان تطبيق وقف إطلاق النار، بمشاركة الأطراف الضامنة: الولايات المتحدة ومصر وقطر، وربما تركيا.

وبموجب خطة ترامب، ستسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من مدن غزة، على أن تحل محلها قوة متعددة الجنسيات تضم قواتاً من مصر وقطر وتركيا والإمارات، تحت تنسيق أميركي، مع إقصاء حماس عن الحكم وتجريدها من السلاح. وستتولى لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية مهام الإدارة تحت إشراف هيئة دولية جديدة برئاسة ترامب.

كما اجتمع ماكرون مع الرئيس عباس على هامش القمة لمناقشة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، ومنع ضم الضفة الغربية ووقف الاستيطان، واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها تجاه المواطنين. وشكر عباس الرئيس الفرنسي على اعتراف بلاده بدولة فلسطين وترؤسها إلى جانب السعودية المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

