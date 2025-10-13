دولي

نتنياهو وافق على مشاركته في شرم الشيخ ثم ألغاها..تفاصيل ما جرى في "سيارة الليموزين"

رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلغاء حضوره قمة شرم الشيخ المقررة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وذلك بسبب اقتراب مناسبة العيد.

وجاء ذلك رغم إعلان الرئاسة المصرية مسبقًا مشاركة نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة، التي تهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار والتأكيد على التزام الأطراف المعنية به.

وقال بيان مكتب نتنياهو: "دُعي رئيس الوزراء من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة في المؤتمر المقرر في مصر، وقد شكر الرئيس ترامب على الدعوة، لكنه لن يتمكن من الحضور بسبب قرب بدء العيد. كما أعرب عن تقديره لجهود الرئيس ترامب الرامية إلى توسيع دائرة السلام".

وكشف موقع "أكسيوس" ، أن مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ "وُلِدت في الليموزين الرئاسية لدونالد ترامب".

وقال مراسل "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر مطلع: "رحلة نتنياهو إلى المؤتمر وُلدت خلال رحلة الرئيس ترامب مع نتنياهو في الليموزين الرئاسية من مطار بن غوريون إلى الكنيست".

وأضاف المصدر: "عندما تحدثتُ مع الرئيس ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة في طريقه إلى إسرائيل، لم يكن يعلم أن نتنياهو لم يُدعَ إلى المؤتمر، وقال إن المصريين هم من كانوا مسؤولين عن الدعوات".

وتابع: "خلال الرحلة في الليموزين إلى الكنيست، قال ترامب لنتنياهو إنه من الأفضل أن يحضر"، وأشار المصدر إلى أن نتنياهو وافق على ذلك.

وقال مسؤول أميركي كبير إن ترامب بدأ بعد ذلك بالوساطة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، اللذين لم يتحدثا منذ بداية الحرب في غزة، مضيفًا: "اتصل ترامب بالرئيس المصري وطلب منه دعوة نتنياهو إلى القمة. وبعد وقت قصير، اتصل السيسي بنتنياهو ودعاه".

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ترامب أثناء تواجده في إسرائيل، وتم خلاله الاتفاق على مشاركة نتنياهو وعباس في القمة، قبل أن يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقًا عدم تمكن نتنياهو من الحضور.

وبحسب التقارير، كان من المتوقع أن يسافر نتنياهو إلى شرم الشيخ على متن طائرة الرئيس ترامب، على أن يعود لاحقًا إلى إسرائيل بطائرته الرسمية.

